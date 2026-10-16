Accueil - FOOT MONDE - Cristiano Ronaldo : le Portugal privé de son buteur historique ?

Suspendu à titre provisoire par sa fédération, Cristiano Ronaldo a trouvé un avocat dans le vestiaire du Portugal. Mercredi soir, après la victoire du PSG à Manchester City (4-2), Vitinha, 26 ans, a souhaité publiquement le retour de l’attaquant de 41 ans en sélection. Le milieu du PSG a parlé en coéquipier, pas en juge.

Cristiano Ronaldo et le Portugal : ce qu’a dit Vitinha

Buteur à l’Etihad Stadium, le milieu parisien n’a pas esquivé la question au micro d’une télévision brésilienne. « La trêve internationale a été chaotique. Pleine d’émotions », a-t-il reconnu. Puis : « J’espère qu’il reviendra et que tout sera réglé. » Il n’a donné tort ni au quintuple Ballon d’Or ni au sélectionneur, mais il a ajouté que ce retour était le souhait de tout le groupe. Le moment n’avait rien d’anodin : quelques minutes plus tôt, il venait d’inscrire le troisième but parisien. Le PSG affronte le FC Barcelone la semaine prochaine en Ligue des champions, mais la question portugaise s’est invitée dans la zone mixte.

Pourquoi Cristiano Ronaldo est suspendu

Le clash a d’autant plus surpris que les deux hommes se connaissent bien. Champions ensemble avec Al-Nassr en Arabie saoudite, ils se sont retrouvés en sélection quand Jorge Jesus, 72 ans, a été nommé sélectionneur en juillet, après l’élimination du Portugal à la Coupe du monde.

Tout part du match contre la Norvège, gagné 2-1 en Ligue des nations. Ronaldo s’est échauffé une demi-heure en pensant entrer. Jorge Jesus l’a laissé sur le banc jusqu’au coup de sifflet final.

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Le 6 octobre, le joueur d’Al-Nassr a publié un communiqué dans lequel il accuse le sélectionneur d’avoir manqué deux fois à sa parole, notamment en ne donnant pas en conférence de presse les explications promises. Il a ensuite quitté le rassemblement à Copenhague, avant le match contre le Danemark, puis présenté ses excuses à ses coéquipiers.

La Fédération portugaise ne l’a pas fait attendre. Le 9 octobre, elle l’a suspendu à titre provisoire et lui a retiré le brassard de capitaine dans l’attente de la procédure. L’instance a traité le dossier en urgence, preuve du poids qu’elle accorde à un capitaine qui quitte un rassemblement.

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Combien de temps Cristiano Ronaldo peut-il être suspendu ?

La mesure du 9 octobre reste provisoire. La sanction définitive dépendra de la procédure disciplinaire de la fédération, dont le règlement prévoit une suspension d’un à six mois, assortie d’une amende, pour un joueur qui abandonne la sélection. Ronaldo a fait savoir qu’il accepterait la décision, quelle qu’elle soit.

Un retour de Ronaldo possible en novembre ?

Sportivement, la crise n’a rien coûté à la Seleção, déjà qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Le rassemblement de novembre dépendra de la décision disciplinaire, et de la capacité des deux hommes à se reparler. Pour l’instant, aucun n’a reculé. La sélection ne rejouera pas avant novembre, contre le Danemark et le pays de Galles, avec la première place du groupe A4 en jeu. La fédération a donc quelques semaines pour trancher.

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L’enjeu dépasse le simple cas d’un remplaçant vexé. Avec 146 buts en 234 sélections, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire du Portugal, dont il porte le maillot depuis 2003. À 41 ans, une suspension de plusieurs mois ressemblerait à une fin de parcours international par la petite porte, ce que Vitinha et ses coéquipiers aimeraient visiblement éviter. La décision de la fédération dira si le quintuple Ballon d’Or a encore un avenir sous le maillot de la Seleção.