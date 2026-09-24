Accueil - FOOT MONDE - Portugal : Avec Jorge Jesus, la Seleção entame un nouveau cycle

Le Portugal reçoit le Pays de Galles ce soir, à Lisbonne, pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. Après avoir connu un Mondial compliqué, la Seleção a décidé de repartir sur de nouvelles bases sous les ordres d’un certain Jorge Jesus.

Plus de deux mois après le Mondial, qu’est-ce qui a changé au Portugal ?

Comme l’a confié hier Cristiano Ronaldo en conférence de presse, dans des propos relayés par le média France 24, le Portugal entame « une nouvelle ère » ce soir. Deux mois après son élimination frustrante face à l’Espagne en 8es de finale de la Coupe du monde, le Portugal ouvre ce soir un nouveau chapitre de son histoire avec Jorge Jesus en tête de file. À la suite du départ de Roberto Martínez, l’ancien entraîneur d’Al‑Nassr a repris les rênes de la Seleção mi‑juillet.

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Malgré son sacre l’année dernière en Ligue des nations, l’ancien sélectionneur de la Belgique paie sans aucun doute la mauvaise performance du Portugal cet été. Très clairement en dessous physiquement, les Portugais ont connu un Mondial compliqué, caractérisé par des prestations jugées décevantes. Les hommes de Jorge Jesus doivent réagir dès ce soir face au Pays de Galles.

Le Portugal est largement considéré comme le favori de la rencontre, étant donné la mauvaise forme des Gallois. Toujours entraîné par Craig Bellamy, le Pays de Galles reste sur quatre matchs sans victoire. Les Dragons n’ont pas participé au Mondial à la suite de leur élimination en barrages face à la Bosnie‑Herzégovine, en mars dernier.

Jorge Jésus ‑ Cristiano Ronaldo : une amitié bénéfique pour le Portugal ?

L’aventure de Jorge Jesus sur le banc de la Seleção commence ce soir et elle risque d’être scrutée de très près. Pour l’occasion, le sélectionneur portugais pourra compter sur la légende Cristiano Ronaldo pour mener à bien son projet ambitieux. Les deux hommes se connaissent bien puisqu’ils se sont déjà côtoyés quelques mois auparavant à Al-Nassr.

L’entraîneur portugais de 72 ans a dirigé le club saoudien la saison dernière. Sous les ordres du natif d’Amadora, les coéquipiers de CR7 ont pu enfin remporter la Saudi Pro League, sept ans après leur dernier titre.

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À 41 ans, la star portugaise garde la confiance de son sélectionneur, Jorge Jesus, qui le fera jouer autant qu’il le souhaite : « Tant qu’il joue et qu’il est en état d’être sélectionné, je le choisirai, dans certaines limites et dans les conditions que je considère comme les meilleures pour l’équipe nationale », avait-il déclaré lors de sa présentation en juillet dernier.

La participation du quintuple Ballon d’or face aux Gallois étant quasiment actée, Jorge Jesus a ajouté devant les médias qu’il espère que son capitaine « marquera un ou deux buts » à l’occasion de sa 234e sélection avec le Portugal.

Condition physique, Jorge Jesus, 1000 buts : Quels ont été les mots de Cristiano Ronaldo avant d’affronter le Pays de Galles ?

Auteur de trois buts lors du dernier Mondial, Cristiano Ronaldo avait laissé planer le doute sur sa possible retraite internationale. L’international portugais a très certainement joué sa dernière Coupe du monde l’été dernier. Contrairement à son éternel rival Lionel Messi, CR7 ne compte finalement pas raccrocher avec sa sélection.

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Présent en conférence de presse hier après-midi, le capitaine de l’équipe nationale se dit prêt à aider l’équipe : « Il (Jorge Jesus) me connaît depuis l’an dernier. Il sait ce que je peux donner sur et en dehors du terrain. Mon expérience, après toutes les années passées ici. Je suis là pour aider, que je joue ou non. Je ne suis qu’un parmi d’autres. Ça a toujours été comme ça et ça le restera », a-t-il déclaré devant les médias.

Auteur de 979 buts en carrière, le Portugais ne cache pas son ambition de dépasser la barre des 1000 buts : « Mon objectif, c’est les mille buts et tenter de gagner la Ligue des nations. J’ai déjà admis que je voulais y arriver et j’y arriverai (sur les 1000 buts). Pas de l’obsession. Je ne fais jamais les choses par obsession, parce que ça ne se passe jamais comme on le souhaite. Mais je veux vraiment ce record, oui. » La décision de confier les commandes de la sélection à Jorge Jesus était, selon lui, « le choix parfait » pour remplacer Roberto Martínez.

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Après sa contre-performance en Coupe du monde, le Portugal de Cristiano Ronaldo a l’intention de bien débuter son parcours en Ligue des nations. Pour CR7, la retraite n’est pas d’actualité. Il compte bien prouver ce soir à son nouvel entraîneur, Jorge Jesus, qu’il est toujours au niveau physiquement.