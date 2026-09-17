Accueil - News-fil de l’actualité football - ASSE : Les supporters déclarés persona non grata à Metz

‎Les supporters de l’ASSE ne pourront pas se rendre au stade Saint-Symphorien pour assister au choc face au FC Metz, samedi soir lors de la 7e journée de Ligue 2. La préfecture de Moselle a pris un arrêté interdisant officiellement leur présence dans l’enceinte messine.

‎Metz-ASSE : ‎Une décision préfectorale qui tombe à quelques jours du match

La suite après cette publicité

‎‎Le couperet est tombé ce mercredi. Par un arrêté, la préfecture de Moselle interdit aux supporters de l’ASSE d’accéder au secteur visiteurs du stade Saint-Symphorien à l’occasion de la rencontre prévue samedi à 20 heures. Aucun parcage réservé aux fans stéphanois ne sera donc ouvert.

lire aussi : Saint-Etienne– Metz : Les Grenats perdent leur invincibilité avant les Verts

À voir

OM-PSG : Le CUP réclame son droit au Vélodrome !

‎‎Cette mesure prive les Verts d’un soutien qui aurait pu être important dans un rendez-vous attendu. Après une défaite contre Dunkerque (2-1), le groupe de Ian Cathro devra désormais composer avec une ambiance entièrement acquise au club lorrain.

‎‎Le déplacement tourne court avant même le coup d’envoi

‎‎Le contexte sportif rend cette interdiction particulièrement frustrante pour les supporters. L’ASSE restait auparavant sur une série de cinq victoires consécutives avant son revers face à Dunkerque, et cherchera à repartir de l’avant en Lorraine.‎

lire aussi : La petite pique assumée de Kaïl Boudache aux Verts

‎De son côté, Metz occupe la sixième place de Ligue 2 avec neuf points. Le rendez-vous constituera également le dernier match des Stéphanois avant la première trêve internationale de la saison. Pour les supporters, le voyage s’arrêtera donc avant même d’avoir commencé.

‎‎Une absence qui pèsera dans une affiche déjà importante

‎‎Pour l’ASSE, cette rencontre arrive dans une période où chaque point compte. La défaite à Dunkerque a interrompu une impressionnante dynamique et Metz représente une occasion immédiate de réaction avant la coupure internationale.‎

Lire la suite sur l’ASSE :

Mercato : Lucas Stassin attaque les exigences de l’ASSE

À voir

OM : Genesio recadre tout le monde avant Besiktas !

ASSE : Gazidis, blessés, stats… tout va (presque) bien avant Metz

‎Sur le terrain, les Stéphanois devront donc trouver leurs ressources sans leur douzième homme. Dans les tribunes, le silence du parcage visiteurs rappellera surtout une chose : cette fois, le déplacement à Metz se fera sans les supporters des Verts.