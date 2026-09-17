ASSE : Les supporters déclarés persona non grata à Metz

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Les supporters de l’ASSE ne pourront pas se rendre au stade Saint-Symphorien pour assister au choc face au FC Metz, samedi soir lors de la 7e journée de Ligue 2. La préfecture de Moselle a pris un arrêté interdisant officiellement leur présence dans l’enceinte messine.
Metz-ASSE : Une décision préfectorale qui tombe à quelques jours du match
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Le couperet est tombé ce mercredi. Par un arrêté, la préfecture de Moselle interdit aux supporters de l’ASSE d’accéder au secteur visiteurs du stade Saint-Symphorien à l’occasion de la rencontre prévue samedi à 20 heures. Aucun parcage réservé aux fans stéphanois ne sera donc ouvert.
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Cette mesure prive les Verts d’un soutien qui aurait pu être important dans un rendez-vous attendu. Après une défaite contre Dunkerque (2-1), le groupe de Ian Cathro devra désormais composer avec une ambiance entièrement acquise au club lorrain.
Le déplacement tourne court avant même le coup d’envoi
Le contexte sportif rend cette interdiction particulièrement frustrante pour les supporters. L’ASSE restait auparavant sur une série de cinq victoires consécutives avant son revers face à Dunkerque, et cherchera à repartir de l’avant en Lorraine.
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De son côté, Metz occupe la sixième place de Ligue 2 avec neuf points. Le rendez-vous constituera également le dernier match des Stéphanois avant la première trêve internationale de la saison. Pour les supporters, le voyage s’arrêtera donc avant même d’avoir commencé.
Une absence qui pèsera dans une affiche déjà importante
Pour l’ASSE, cette rencontre arrive dans une période où chaque point compte. La défaite à Dunkerque a interrompu une impressionnante dynamique et Metz représente une occasion immédiate de réaction avant la coupure internationale.
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Sur le terrain, les Stéphanois devront donc trouver leurs ressources sans leur douzième homme. Dans les tribunes, le silence du parcage visiteurs rappellera surtout une chose : cette fois, le déplacement à Metz se fera sans les supporters des Verts.