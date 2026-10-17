Accueil - PSG mercato - Futur stade du PSG : Les conclusions des 3 mois d’études des 3 sites

Le PSG a achevé une nouvelle série de réunions consacrées à son futur stade, avec trois sites à l’étude : Poissy, le Parc des Princes et Massy. Après plusieurs mois de travaux, le club parisien entre dans une phase d’analyse avec l’objectif de sélectionner, à l’automne 2026, un site prioritaire pour la suite du projet.

Futur stade du PSG : Trois sites, une ambition et un choix qui approche

Le PSG poursuit son travail sur l’un des dossiers les plus structurants de son avenir. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club annonce avoir bouclé une nouvelle séquence de comités de pilotage, qui réunissait les différentes parties prenantes autour des trois emplacements envisagés.

Poissy a accueilli une réunion le 13 octobre, tandis que le Parc des Princes et Massy ont été au programme le 16 octobre. Ces rencontres s’inscrivent dans la continuité des travaux engagés depuis plus d’un an. Elles ont permis de faire le point sur les études de pré-faisabilité, d’examiner les difficultés propres à chaque emplacement et de préparer les prochaines étapes.

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Pour le Paris Saint-Germain, l’enjeu dépasse largement la construction d’une enceinte sportive. Il s’agit de trouver un site capable de répondre à ses ambitions tout en offrant des conditions suffisamment solides pour concrétiser un projet de cette ampleur.

Poissy, le Parc des Princes et Massy face au verdict des études

À ce stade, aucun des trois sites n’a été officiellement désigné comme favori. Le club affirme avoir approfondi sa connaissance des emplacements et étudié les conditions nécessaires à la réalisation du projet. Chacun présente des caractéristiques, des avantages et des contraintes qui devront être évalués à l’aune des besoins du Paris Saint-Germain.

Le communiqué ne fournit toutefois ni classement entre les candidats ni résultats chiffrés permettant de mesurer leurs chances respectives. Le club insiste toutefois sur une méthode commune, fondée sur le dialogue avec les collectivités, les services de l’État et les partenaires mobilisés.

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Il salue d’ailleurs « la qualité du travail accompli avec les collectivités, les services de l’État et les partenaires mobilisés ». Cette reconnaissance souligne l’importance des échanges institutionnels dans un dossier où les questions d’aménagement, d’accessibilité et de faisabilité devront peser dans la balance.

Automne 2026, première échéance avant une décision définitive

Le calendrier commence néanmoins à se préciser. Le PSG vise une sélection à l’automne 2026 afin d’identifier le site sur lequel les travaux d’étude devront se poursuivre en priorité. Cette étape doit permettre de resserrer le champ des possibilités, sans pour autant mettre un terme aux incertitudes.

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Le club prévient que ce choix ne constituera pas une décision définitive et qu’une nouvelle phase sera nécessaire pour sécuriser les conditions de réalisation du projet. Cette nuance est essentielle. Même lorsqu’un emplacement aura été retenu pour la suite des travaux, plusieurs étapes resteront à franchir avant de pouvoir envisager concrètement la construction d’un nouveau stade.

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Les conclusions des études ne valent donc ni autorisation de construire ni lancement d’un chantier. Le Paris Saint-Germain entend avancer avec prudence, en tenant compte des particularités des trois sites plutôt qu’en annonçant prématurément un vainqueur.

Un stade pour changer de dimension, sans brûler les étapes

Derrière ce dossier se joue une question stratégique pour l’avenir du club parisien. Le choix d’un stade engage durablement son organisation, ses relations avec le territoire d’accueil et les conditions dans lesquelles il pourra recevoir ses supporters. Le Parc des Princes représente l’ancrage historique du PSG, tandis que Poissy et Massy figurent parmi les alternatives étudiées.

Mais la comparaison ne peut se résumer à une opposition entre tradition et nouveauté. Les contraintes techniques, territoriales et opérationnelles doivent également être prises en compte. Une chose est certaine : le PSG dispose désormais d’une base d’analyse plus étoffée pour avancer vers son prochain choix.

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À l’automne 2026, le club espère franchir un premier cap. D’ici là, les trois sites restent en lice et le suspense ne pourra être levé qu’à mesure que les conclusions seront communiquées. Dans un projet de cette dimension, la précipitation serait un adversaire bien plus difficile à contenir qu’une défense regroupée.