Mercato FC Nantes : Selçuk Demir en colère contre Thomas Robinet

Le président de Dunkerque, Selçuk Demir pique une colère noire contre Thomas Robinet. L’attaquant français a forcé son transfert au FC Nantes cet été.

Mercato FC Nantes : Selçuk Demir ne digère pas le départ de Thomas Robinet

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À peine arrivé au FC Nantes, Thomas Robinet fait déjà parler de lui. Recruté dans les dernières heures du mercato estival, l’attaquant de 30 ans laisse derrière lui un club de Dunkerque très remonté.

L’USL Dunkerque n’a p as voulu céder son joueur. Son président, Selçuk Demir assure, dans un entretien accordé à La Voix du Nord, avoir répété tout l’été à Robinet qu’il comptait fermement sur lui. L’offre nantaise a pourtant tout changé, provoquant un bras de fer inattendu.

À quatre jours de la clôture du marché, l’attaquant aurait posé un ultimatum à ses dirigeants. « Tout l’été, on lui a dit notre intention de ne pas le laisser partir. Mais à quatre jours de la fin du mercato, parce que Nantes est intéressé, il vient vous voir avant un match et vous dit : ma tête n’est plus à Dunkerque, ça ne sert à rien d’insister, je ne jouerai plus pour l’USLD », a expliqué le patron de l’USLD.

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Face à un joueur résolu à ne plus porter son maillot, le club nordiste s’est retrouvé au pied du mur. Dunkerque a donc cédé, la mort dans l’âme, pour éviter une crise plus grave. Cette séparation forcée laisse une vive amertume chez les Nordistes.

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Nantes aurait donc poussé Thomas Robinet à entamer un bras de fer avec son club. Sur le terrain, l’entraîneur Grégory Poirier attend beaucoup de son nouvel attaquant. L’expérience de Robinet en Ligue 2 doit relancer une attaque nantaise en manque de régularité. Après ce transfert mouvementé, le joueur devra prouver très vite sa valeur.