Mercato PSG : Luis Campos cible l’Espagnol Martin Zubimendi

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos dégote une pépite en Angleterre. Le dirigeant parisien vise le milieu de terrain espagnol Martin Zubimendi en vue du prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Martin Zubimendi vers Paris cet hiver ?

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos prépare de jolis coups pour le prochain mercato hivernal qui s’ouvrira dans quelques mois. Pour apporter de sang neuf à l’équipe de Luis Enrique, le dirigeant portugais se tourne encore vers l’Espagne. Selon les informations d’El Nacional, il suit de près la situation de Martin Zubimendi, actuellement sous contrat avec Arsenal.

Le milieu espagnol serait en difficulté à Londres et pourrait envisager un départ dès janvier. Son profil intéresserait les dirigeants parisiens. L’Espagnol montre de très belles qualités. Mais chez les Gunners, la concurrence est rude. Il faut se battre pour s’imposer. Ce qui fait qu’il n’a pas un bon temps de jeu. Cette saison, Martin Zubimendi a fait 5 apparitions en Premier League avec le Champion d’Angleterre.

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À 27 ans, le milieu défensif possède déjà une solide expérience au plus haut niveau. International avec la Roja, Zubimendi compte actuellement 27 sélections et trois buts avec l’équipe nationale espagnole. Il a été retenu et a disputé le Mondial avec l’Espagne. Sa qualité technique pourrait correspondre aux attentes du Paris Saint-Germain.

Martin Zubimendi sur le départ cet hiver ?

La situation du joueur à Arsenal pourrait accélérer les choses. Martin Zubimendi ne serait pas pleinement satisfait de son temps de jeu avec le club londonien. Le coach Mikel Arteta n’arrive pas à lui accorder le statut de titulaire indiscutable. Cette situation pourrait l’amener à réfléchir à son avenir et, éventuellement, à demander un bon de sortie lors du prochain mercato hivernal.

Pour le Paris SG, une telle décision serait une opportunité. Si le milieu espagnol venait à ouvrir la porte à un départ, Paris pourrait alors tenter de se positionner concrètement. Le club français devra néanmoins savoir la position d’Arsenal. Zubimendi a un contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2030. Arsenal ne serait donc pas obligé de faciliter son départ.

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Le dossier pourrait dépendre de plusieurs éléments dans les prochaines semaines. Le temps de jeu accordé au joueur, ses intentions et la position d’Arsenal seront notamment à surveiller. Pour le PSG, l’objectif serait de profiter d’une éventuelle ouverture afin de renforcer son entrejeu sans attendre le mercato estival. El Nacional indique qu’une offre de 80 millions d’euros pourrait faire craquer les Londoniens. Sur Transfertmarkt, Martin Zubimendi vaut 75 millions d’euros.

Rude concurrence pour Martin Zubimendi ?

Paris ne serait toutefois pas seul sur cette piste. Le Real Madrid suivrait lui aussi la situation de Martin Zubimendi. Le club madrilène connaît bien le marché espagnol et pourrait donc entrer dans la course si le milieu décide réellement de quitter Arsenal. La Casa Blanca cherche un bon milieu défensif et vise le crack espagnol. Aurélien Tchouaméni ne comble pas bien les attentes.

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Cette concurrence pourrait compliquer les plans du Paris SG. Les Merengue attirent facilement les joueurs en raison de l’attractivité du club et de solides moyens financiers. Le Real Madrid est donc un concurrent de poids pour les pensionnaires du Parc des Princes. Les deux géants européens pourraient se déchirer si le joueur et Arsenal donnent le feu pour le transfert cet hiver.

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Pour le moment, le PSG doit donc continuer à observer. Aucune offensive concrète n’est évoquée, mais le nom de Martin Zubimendi commence à circuler dans les bureaux du Camp des Loges pour le prochain mercato. Le technicien parisien, Luis Campos serait chaud pour accueillir l’international espagnol.