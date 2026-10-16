PSG : Luis Enrique précise le statut de Warren Zaïre-Emery

De passage en conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement à Strasbourg, Luis Enrique a été interrogé sur le réel statut de Warren Zaïre-Emery au sein de l’effectif du PSG. Et l’entraîneur espagnol n’a aucun doute sur son milieu de terrain français.

Luis Enrique fait l’éloge de Warren Zaïre-Emery, un « joueur fondamental »

Le Paris Saint-Germain s’est imposé mercredi soir sur la pelouse de Manchester City (2-4), lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Titularisé au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a livré une prestation convaincante.

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Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a été interrogé sur la place de l’international français dans son effectif. Sans hésiter, le coach du PSG a désigné le joueur de 20 ans comme un élément fondamental de son groupe.

« S’il peut espérer avoir plus de poids dans mon équipe ? Pour avoir plus d’importance que Warren, je ne vois aucun joueur. Pour moi, c’est un titulaire clair, un joueur fondamental. Je ne peux aligner que onze joueurs au coup d’envoi, mais qu’il soit un titulaire, sans aucun doute. Il l’est depuis trois ans que je suis ici », a rappelé Luis Enrique, qui ne tarit pas d’éloges à l’endroit de son polyvalent milieu de terrain.

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Un joueur majeur pour le présent et l’avenir du Paris Saint-Germain. Auteur d’une grande performance sur la pelouse de Manchester City, Zaïre-Emery a malheureusement été contraint de quitter ses partenaires en fin de match. Victime de douleurs, le natif de Montreuil a été remplacé par Lucas Beraldo à la 84e minute.

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical, dans lequel n’apparaît par le titi. Ce dernier n’est donc pas blessé et postule pour une place dans le groupe de Luis Enrique qui se déplacera à Strasbourg ce samedi après-midi, pour le compte de la septième journée de Ligue 1.

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Pour rappel, Warren Zaïre-Emery avait été victime d’une légère lésion à la cuisse gauche face à l’Olympique de Marseille, le 20 septembre dernier. Il avait ainsi dû renoncer au rassemblement de l’équipe de France avec Zinedine Zidane.