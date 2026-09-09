LDC-PSG : Luis Enrique a un plan pour éviter les barrages

‎‎Luis Enrique veut voir le PSG terminer dans le top 8 de la phase de Ligue de la Ligue des champions et ainsi éviter les barrages. Avant l’entrée en lice parisienne face au Slovan Bratislava, l’entraîneur espagnol a clairement fixé cette priorité.

‎‎LDC-PSG : Luis Enrique fixe le cap pour son équipe

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‎Le PSG retrouve la Ligue des champions avec une ambition précise. Après deux campagnes conclues avec un passage par les barrages, le club de la capitale souhaite cette fois terminer suffisamment haut pour accéder directement aux huitièmes de finale. Un objectif qui permettrait également d’alléger son calendrier européen de deux rencontres.

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‎En conférence de presse d’avant-match, Luis Enrique n’a pas cherché à dissimuler ses intentions. « Je mets la pression tout le temps ; je voudrais être dans les huit premiers et éviter les barrages », a déclaré l’entraîneur parisien. Une phrase courte, mais qui résume parfaitement le cap fixé à son groupe.

‎Luis Enrique refuse déjà le piège du match facile

‎Sur le papier, la réception du Slovan Bratislava semble offrir au Paris Saint-Germain une occasion idéale de lancer sa campagne. Mais le technicien espagnol se méfie justement de cette apparente facilité. Dans une compétition où les écarts se réduisent, le moindre relâchement peut coûter cher.

‎« On cherche à faire un très bon démarrage », a insisté Luis Enrique, avant de rappeler que « nous allons jouer un match apparemment facile mais il n’y a pas de match facile. Il faut rester concentré. » Le message est clair : pas question de distribuer des cadeaux dès la première journée.

‎Deux saisons, deux barrages : Paris veut tourner la page

‎Le PSG a déjà vécu cette situation lors de ses deux dernières campagnes européennes. Marquinhos a d’ailleurs reconnu que cette configuration ne correspondait pas aux ambitions du groupe parisien : « Si on a été champions les deux dernières années en étant barragiste, ce n’est pas ce qu’on voulait », a reconnu le capitaine parisien.

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‎Le Brésilien a également fixé la ligne directrice : « Notre ambition, ce n’est pas d’être barragiste mais d’être le mieux classé », a confié Marquinhos. Pour Paris, le calcul est donc simple. Accumuler les points tôt afin d’éviter une fin de phase de Ligue sous haute tension.

‎Le top 8, un objectif qui change tout

‎Le nouveau format de la Ligue des champions rend cette bataille particulièrement importante. Les huit premiers accèdent directement aux huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la neuvième à la vingt-quatrième place doivent passer par les barrages. Terminer haut permet donc de gagner deux matches et surtout de préserver un calendrier déjà très chargé.

‎Luis Enrique sait toutefois que la régularité sera déterminante. « Avec ce type d’adversaire, tu vas perdre des points et ce sera difficile de se qualifier, pas seulement dans le top 8 mais aussi dans les 24 », a-t-il prévenu. Le PSG devra donc éviter les accidents autant que possible.

‎Le pari de Luis Enrique commence dès le premier soir

‎L’ambition parisienne dépasse cette seule rencontre. Après deux sacres consécutifs, le PSG rêve déjà d’un troisième titre européen d’affilée. Marquinhos mesure la difficulté du défi : « Ce serait historique. C’est très difficile de gagner une. Encore plus deux. Et trois, très peu d’équipes l’ont fait », a-t-il avoué.

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‎Pour Luis Enrique, la recette reste connue : exigence, concentration et régularité. Le Slovan Bratislava constitue donc le premier test d’un projet beaucoup plus vaste. Paris ne joue pas seulement pour gagner mercredi soir. Il joue déjà pour s’éviter une mauvaise habitude devenue presque familière.