PSG : Surprise ! Luis Enrique écarte déjà une recrue d’été

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Le PSG reçoit l’AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Luis Enrique a pris la décision de se passer d’une recrue estivale pour cette rencontre.
PSG : Le choix de Luis Enrique avec Lucas Digne
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Le PSG a rendu officiel son groupe pour défier l’AS Monaco ce vendredi à 21h05. Un groupe dans lequel Lucas Digne n’apparaît pas. Après deux matches nuls, le champion de France en titre voudra lancer sa saison de championnat contre les hommes de Filipe Luis. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet.
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Nuno Mendes, qui purge son dernier match de suspension après son carton rouge reçu lors du Trophée des champions contre le RC Lens, manque à l’appel. Laissé au repos la semaine dernière et de retour à l’entraînement en début de semaine avec ses coéquipiers, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé figure bien dans le groupe de Luis Enrique pour cette affiche.
Tout comme Joao Neves, qui était absent contre le LOSC le week-end passé. Et à la grande surprise générale, Luis Enrique a décidé de faire sans Lucas Digne contre l’AS Monaco. Aucune indication sur cette absence n’a été donnée par le PSG, alors que Nuno Mendes est suspendu.
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Mais selon les informations recueillies par l’Insider Djamel, cette absence est un choix de Luis Enrique. Après avoir joué avec l’équipe Espoirs du club de la capitale mercredi, Quentin Ndjantou et Alessandro Longoni n’ont pas été retenus par l’entraîneur du Paris Saint-Germain.
Le groupe du Paris SG pour affronter Monaco
Le groupe du PSGÀ voirMercato OL : Mathys De Carvalho vers l’Arabie saoudite pour 1 M€
Gardiens : Safonov, Chevalier, Vignaud
Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Pacho
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Milieux : Beraldo, Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, Neves
Attaquants : Kvaratskhelia, Torres, Dembélé, Akliouche, Doué, Godts.