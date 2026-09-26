RC Lens : Yanis Niakaté et Kamille Parmentier-Ducrocq prolongent

Le RC Lens a officialisé la poursuite du parcours de Yanis Niakaté et Kamille Parmentier-Ducrocq, deux jeunes attaquants de sa formation, qui vont évoluer respectivement avec les U17 et les U15 cette saison. Arrivés au Racing à des moments différents, les deux Sang et Or franchissent ainsi une nouvelle étape dans leur formation au sein de la Gaillette.

Pourquoi le RC Lens mise-t-il sur Yanis Niakaté et Kamille Parmentier-Ducrocq ?

Le RC Lens annonce que Yanis Niakaté et Kamille Parmentier-Ducrocq vont poursuivre leur évolution au sein du centre de formation artésien. Le premier, arrivé au club il y a une saison, évoluera avec le groupe U17 lors de l’exercice 2026-2027, tandis que le second continuera son parcours avec les U15.

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Avant cette officialisation, les deux attaquants connaissent déjà leur environnement lensois. Yanis Niakaté a rapidement été intégré aux U17 en ce début de saison et a eu l’occasion de se distinguer en championnat. Il s’est notamment illustré lors de la victoire du Racing face à Feignies-Aulnoye. Kamille Parmentier-Ducrocq possède, lui, une expérience beaucoup plus longue au sein de la formation lensoise. Présent au Racing depuis sept saisons, le jeune attaquant poursuit son apprentissage avec une nouvelle saison.

Quel parcours Yanis Niakaté a-t-il déjà réalisé à Lens ?

Yanis Niakaté a rejoint le RC Lens il y a un an et a depuis poursuivi sa progression dans les différentes catégories de jeunes. Le jeune attaquant a notamment contribué au bon début de championnat des U17 lensois. Le groupe artésien avait remporté ses deux premières journées, avec notamment le succès contre Feignies-Aulnoye au cours duquel Niakaté s’est fait remarquer.

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Le RC Lens a également tenu à saluer le travail du Val Yerres Crosne AF, impliqué dans le parcours du jeune joueur avant son arrivée dans l’Artois. Ce passage par différentes structures de formation accompagne ainsi le développement de Niakaté.

Comment Kamille Parmentier-Ducrocq poursuit-il sa formation ?

Pour Kamille Parmentier-Ducrocq, cette nouvelle saison s’inscrit dans la continuité d’un parcours commencé très tôt au RC Lens. Le jeune attaquant est présent au club depuis sept saisons et reste donc lié depuis plusieurs années au projet de formation de la Gaillette. Son évolution avec le groupe U15 lui offre une nouvelle étape pour continuer son apprentissage. Il pourra continuer à progresser avant de franchir, à son tour, les prochaines étapes du parcours de formation.

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Avec Niakaté chez les U17 et Parmentier-Ducrocq chez les U15, le RC Lens continue de miser sur l’accompagnement des deux jeunes joueurs. Leur parcours reste dorénavant tourné vers les prochaines étapes de leur progression à la Gaillette.