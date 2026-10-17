Au RC Lens, drame évité : l’été terrifiant d’Odsonne Édouard

Au RC Lens, drame familial évité de justesse cet été pour Odsonne Édouard, et le terrain en porte la trace. Sept matchs, deux titularisations, zéro but, pas la moindre passe décisive. Rien à voir avec les 14 buts de son premier exercice dans l’Artois. Entre-temps, il y a eu une préparation abîmée et une scène de penalty qui a fait jaser.

RC Lens, drame évité : que s’est-il passé pour Odsonne Édouard ?

La nature de l’incident n’a pas été rendue publique, et c’est sans doute mieux ainsi. D’après L’Équipe, il s’en est fallu de quelques secondes. Un proche de l’attaquant parle d’« un pur miracle ». Le choc a privé Édouard d’une semaine d’entraînement et le joueur bénéficie depuis d’un accompagnement psychologique, avec l’appui de ses dirigeants et de son vestiaire.

Son forfait pour raisons personnelles lors du déplacement à Strasbourg, à la 2e journée de Ligue 1, prend du coup un autre relief.

Une blessure aux adducteurs dès le mois d’août

Le corps n’a pas suivi non plus. Le 8 août, en amical contre Sunderland (défaite 0-2), l’ancien joueur du Celtic et de Crystal Palace ressent une douleur aux adducteurs, tente de continuer puis cède sa place à Thorgan Hazard à la 39e minute. « Il a encore essayé une fois, mais on ne voulait pas prendre le risque », expliquait alors Dino Toppmöller.

L’alerte n’était pas la première. Recruté à l’été 2025 pour près de 4 millions d’euros en provenance de Crystal Palace, Édouard avait déjà manqué deux matchs fin août 2025 à cause d’une entorse au tendon d’Achille, puis deux autres en janvier 2026 sur une blessure à la cheville. Cela ne l’avait pas empêché de boucler la saison avec 14 buts en 36 matchs.

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Deux semaines plus tard arrive le « penaltygate ». Le 22 août, Lens mène 4-2 face à Auxerre en fin de match quand l’arbitre siffle un penalty. Édouard réclame le ballon, Florian Thauvin refuse et finit par marquer le 5-2 au second essai, le gardien s’étant avancé trop tôt. « J’ai dit à Odsonne que la saison dernière, quand il a fallu le laisser tirer, je l’avais fait », a justifié le capitaine lensois. L’entraîneur allemand avait tranché sans détour : « On a établi clairement que si Flo Thauvin est sur le terrain, c’est lui qui tire le penalty. »

Pour un avant-centre en quête de son premier but, la scène a laissé des traces. Toppmöller, lui, a quitté le club le 15 septembre, avec seulement quatre points pris en quatre journées de Ligue 1. Yannick Cahuzac, ancien capitaine sang et or, a pris sa suite.

Pourquoi Édouard a-t-il refusé de quitter le RC Lens ?

Au RC Lens, drame familial et ambition sportive ont pesé dans la même balance au moment du mercato. Le Stade Rennais, prêt à lui offrir un salaire plus élevé, a failli le recruter, et deux promus de Premier League, Ipswich Town et Hull City, ont été éconduits par le joueur lui-même. Édouard a choisi de rester pour disputer la Ligue des champions avec le club vainqueur de sa première Coupe de France en mai, et pour des raisons familiales. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il toucherait environ 180 000 euros brut par mois. Son cas pourrait être réexaminé cet hiver si le niveau ne revient pas.

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Pour l’attaquant du RC Lens, drame évité et blessure digérée, le calendrier ne laisse plus de temps. Abdallah Sima, blessé à la cuisse avec le Sénégal, est indisponible jusqu’à fin novembre. Huit rencontres sont concernées, dont l’OM en championnat et le Sporting, le Club Bruges et Côme en Ligue des champions. Face à Lyon (2-1), le 9 octobre, Édouard a eu sa chance juste avant la pause sans la convertir. Les supporters du RC Lens attendent désormais de revoir le buteur de la saison dernière.

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