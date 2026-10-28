Accueil - Mercato RC Lens - RC Lens : Odsonne Edouard opéré, le derby à Lille sans lui

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Le RC Lens ira à Lille sans Odsonne Edouard. L’attaquant de 28 ans a été opéré des adducteurs mercredi matin et sera absent plusieurs semaines. À deux jours du derby du Nord, les Sang et Or perdent le meilleur buteur de leur saison dernière en Ligue 1.

Pourquoi Odsonne Edouard a-t-il été opéré ?

Le club artésien a confirmé l’intervention par un communiqué médical publié en début d’après-midi. Edouard était « gêné depuis plusieurs semaines par des douleurs chroniques aux adducteurs ». L’opération s’est bien passée, mais le Racing ne donne aucune date de retour et se contente d’évoquer plusieurs semaines loin des terrains.

En conférence de presse, Yannick Cahuzac n’a pas cherché à minimiser l’affaire. « C’est un coup dur pour Odsonne », a reconnu l’entraîneur lensois, titulaire du poste depuis le 17 septembre. La douleur accompagnait le joueur depuis la reprise et l’empêchait de retrouver son meilleur niveau. Passer sur le billard fin octobre, c’est accepter un trou dans l’automne pour espérer récupérer un avant-centre sans gêne cet hiver.

Lille-Lens : quatre absents, mais Gradit revient

Edouard rejoint une infirmerie déjà bien remplie. Maik Nawrocki et Abdallah Sima restent indisponibles. Ismaëlo Ganiou, lui aussi opéré récemment, a retrouvé La Gaillette mercredi matin, sans être encore apte à jouer.

À voir

ASSE : Boakye, buteur décisif et premier averti des Verts

La seule éclaircie vient de l’arrière. Jonathan Gradit, absent lors des quatre derniers matchs pour une blessure musculaire, réintègre le groupe. Son retour tombe bien après la lourde défaite à Bruges (3-0) en Ligue des champions.

Quelles solutions offensives pour le RC Lens sans Edouard ?

La saison passée, Edouard avait marqué 12 buts en Ligue 1, et 14 toutes compétitions confondues. Sans lui ni Sima, le staff perd deux options devant et devra redistribuer les rôles. Cahuzac n’a pas encore dit qui occuperait la pointe vendredi.

Le danger lensois passera donc plus que jamais par Florian Thauvin. L’ancien Marseillais compte 4 buts et 8 passes décisives après huit journées de championnat. À Pierre-Mauroy, il risque de concentrer toute l’attention de la défense lilloise.

Le contexte n’aide pas. Le coup d’envoi sera donné vendredi à 21h05, pour la 9e journée, et aucun supporter lensois ne sera dans le stade : le club a lui-même vidé son parcage après les débordements de Bruges. Pour suivre toute l’actualité des Sang et Or, rendez-vous sur notre rubrique RC Lens.

À voir

OM : Himad Abdelli éclipse Angel Gomes, la mise en garde arrive

Lire aussi : Mercato RC Lens : Thorgan Hazard déjà poussé vers la sortie

Lire aussi : Bruges-Lens (3-0) : 19 tirs, zéro but, le RC Lens puni en C1