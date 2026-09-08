ASSE : Gérard Fernandez écarté à la tête du centre de formation

L’AS Saint-Étienne poursuit la restructuration de son organisation avec l’arrivée de Sacha Esteves et la promotion de Guillaume Leleu, qui prendra la responsabilité du recrutement de la formation. Ce changement entraîne le départ de Gérard Fernandez, responsable historique de la détection au centre de formation.

ASSE : Gérard Fernandez sur le départ

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L’ASSE continue de revoir son organisation autour de la formation et du recrutement. Après l’arrivée de Sacha Esteves comme coordinateur scouting de la post-formation, le club stéphanois prépare également un changement à la tête du recrutement de son centre de formation.

Selon Peuple Vert, Guillaume Leleu va récupérer cette responsabilité, jusque-là assurée par Gérard Fernandez. Arrivé à l’ASSE il y a plusieurs décennies, ce dernier est une figure connue de l’institution stéphanoise. Né le 14 novembre 1947, il a occupé plusieurs fonctions au sein du club, notamment comme adjoint de l’équipe première et entraîneur de différentes équipes de jeunes.

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Guillaume Leleu à la suite de Gérard Fernandez

Gérard Fernandez s’est ensuite imposé comme l’un des hommes importants de la détection stéphanoise. Son travail auprès du centre de formation lui a permis d’accompagner plusieurs générations de jeunes joueurs. En 2023, l’ASSE le présentait encore comme responsable du recrutement du centre de formation, aux côtés de Laurent Huard et Razik Nedder, lors d’une conférence consacrée à la formation.

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Son départ marque ainsi la fin d’une longue période pour le recrutement des jeunes à l’ASSE. Guillaume Leleu va désormais prendre davantage de responsabilités dans ce secteur, tandis que Sacha Esteves sera chargé spécifiquement de la post-formation.

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Ancien recruteur de la Real Sociedad, Esteves possède notamment une expérience dans l’identification des jeunes talents français, des U14 jusqu’à l’équipe réserve. Avec Laurent Huard à la direction du centre de formation, les Verts poursuivent donc la réorganisation de leur secteur de détection, avec une nouvelle équipe appelée à prendre le relais.