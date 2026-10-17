Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Ces six talents de Ligue 1 dans le viseur pour l’été 2027

Le PSG surveillerait six jeunes joueurs évoluant en Ligue 1 en vue du mercato estival 2027. Le club parisien souhaite anticiper ses besoins en identifiant des profils capables de s’inscrire dans le projet de Luis Enrique sur le long terme.

Mercato PSG : Paris prépare déjà ses prochaines grandes manœuvres

Le Paris Saint-Germain ne voudrait pas attendre l’ouverture du mercato pour préparer l’avenir. D’après PSG Inside Actus sur X, les recruteurs parisiens multiplieraient les observations en Ligue 1, notamment lors des prochaines journées de championnat. Six noms ressortent de cette veille : Ismaëlo Ganiou, Mahamadou Nagida, Aït Boudlal, El Mourabet, Paris Brunner et Guillaume Restes.

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Cette stratégie viserait à attirer des joueurs à fort potentiel, capables de progresser dans un environnement exigeant. L’idée serait de s’inspirer de trajectoires comme celles de Désiré Doué, Maghnes Akliouche ou Warren Zaïre-Emery. À ce stade, il s’agit de pistes à surveiller, et non de recrutements acquis.

Six profils, six paris pour l’avenir parisien

Parmi les défenseurs cités figure Ismaëlo Ganiou du RC Lens, dont le profil aurait déjà intéressé le PSG lors du précédent mercato estival. Le Stade Rennais apparaît également dans cette liste avec Mahamadou Nagida et Abdelhamid Aït Boudlal. Le premier est présenté comme un joueur particulièrement apprécié par les observateurs du recrutement parisien, tandis que le second représenterait une autre option défensive à suivre.

Au RC Strasbourg, El Mourabet attirerait l’attention de Luis Campos pour ses qualités techniques, jugées compatibles avec les exigences du jeu parisien. L’AS Monaco compterait également un représentant avec Paris Brunner, un attaquant dont le potentiel serait suivi de près.

Enfin, Guillaume Restes, gardien du Toulouse FC, figure parmi les six joueurs évoqués. Son nom prendrait une dimension particulière si la situation de Lucas Chevalier venait à évoluer. Là encore, aucun calendrier précis ni aucune proposition concrète ne sont établis.

De Luis Enrique à Luis Campos, une stratégie à construire

Ces profils couvrent plusieurs secteurs essentiels : la défense, l’entrejeu, l’attaque et le poste de gardien. Cette diversité correspondrait à une logique d’anticipation, dans laquelle le PSG chercherait à renforcer progressivement son effectif sans attendre qu’un besoin devienne urgent.

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Pour Luis Enrique, l’enjeu serait de trouver des joueurs capables de comprendre rapidement ses principes de jeu, tout en conservant une marge de progression suffisante pour s’imposer durablement. Le contexte donne du poids à cette hypothèse. Désiré Doué, recruté par le PSG en 2024, avait rejoint la capitale à seulement 19 ans.

Warren Zaïre-Emery, formé au club, illustre de son côté l’intérêt de miser sur la jeunesse. Ces précédents montrent deux voies complémentaires : attirer des talents prometteurs et faire grandir les joueurs issus de la formation. Ils ne garantissent toutefois pas que les six noms évoqués suivront le même parcours.

Mercato 2027 : des pistes prometteuses, mais rien de signé

Le PSG aurait donc plusieurs profils de Ligue 1 dans son viseur pour préparer l’été 2027. Nagida, El Mourabet et Brunner figurent parmi les noms susceptibles d’alimenter les discussions dans les prochains mois, tandis que Ganiou, Aït Boudlal et Restes complètent cette liste. Une chose demeure essentielle : le suivi d’un joueur ne signifie pas qu’un transfert est imminent.

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Le mercato estival 2027 est encore éloigné, et les situations contractuelles, les performances ainsi que la concurrence d’autres clubs pourraient modifier les plans parisiens. Pour l’heure, ces six talents constituent surtout des dossiers à surveiller. Faudra désormais savoir lequel, si l’intérêt se confirme, pourrait devenir la prochaine recrue du projet parisien.