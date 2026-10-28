Accueil - PSG mercato - Mercato : Le PSG renonce à Ibrahim Maza pour cet hiver ?

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Le nom d’Ibrahim Maza revient avec force ces dernières heures du côté du Paris Saint-Germain. Sauf que la direction parisienne n’envisagerait pas formuler d’offre pour son transfert en janvier.

Mercato PSG : Kvaratskhelia blessé, Ibrahim Maza dans le viseur

C’est officiel ! Khvicha Kvaratskhelia ne reverra pas les pelouses pendant plusieurs mois. L’attaquant géorgien s’est blessé au genou lors du succès contre le Barça (4-2) en Ligue des champions. Il souffre d’une « rupture du ligament croisé antérieur ». Cela met probablement fin à sa saison.

Son absence est un coup dur pour Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain doit désormais repenser son animation offensive. Mika Godts, auteur d’un but et d’une passe décisive face à Lyon, apparait comme son remplaçant naturel. Même si Luis Campos ne reste pas inactif.

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Le directeur sportif du PSG se projette déjà sur le mercato à venir en vue d’attirer un nouvel attaquant. Et parmi les pistes explorées, le nom d’Ibrahim Maza ressort. Sky Sport Allemagne expliquait que PSG a récemment contacté l’entourage du milieu offensif du Bayer Leverkusen en vue d’un transfert.

Aucune offre prévue cet hiver

Mais le journaliste Abdellah Boulma rapporte le club de la capitale ne fera finalement aucune offre pour le joueur de 20 ans. Le profil d’Ibrahim Maza a pourtant de quoi séduire. Il compte trois buts et quatre passes décisives avec le Bayer Leverkusen, toutes compétitions confondues.

🚨🚨 LE PSG NE PASSERA PAS À L’ACTION POUR IBRAHIM MAZA 🇩🇿 CET HIVER !!! ❌



(@AbdellahBoulma) pic.twitter.com/2rCO0TcWLy — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) October 28, 2026

Il a été buteur puis passeur face à Fribourg (2-1) le 18 octobre dernier. Il a déjà dépassé la moitié de son total de contributions en championnat la saison dernière. Le principal obstacle pour le PSG vient sans doute de Leverkusen qui voit en Ibrahim Maza un futur pilier.

Le club allemand veut prolonger son contrat au-delà de 2030. Son prix de vente est évalué autour de 50 millions d’euros. D’autres noms circulent aussi à Paris, comme Ez Abde du Betis Séville.

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