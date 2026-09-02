OM : Stéphane Richard éteint la polémique autour de Hojbjerg

Stéphane Richard a décidé de répondre à la polémique autour de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu danois avait récemment été sanctionné par sa direction suite à son refus de rejoindre Newcastle.

OM : Stéphane Richard calme le jeu pour Hojbjerg

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Le mercato estival a laissé de profondes traces à l’Olympique de Marseille. Son nouvel entraîneur Bruno Genesio a dû composer avec une vague massive de départs. Mason Greenwood, Leonardo Balerdi, ou encore Pierre-Emerick Aubameyang sont partis.

Le cas de Pierre-Emile Hojbjerg a lui-aussi agité les coulisses. Un accord économique avait été scellé avec Newcastle. Il ne restait plus que l’aval du joueur. C’est là que les choses ont dégénéré. Le milieu danois a refusé de rejoindre l’Angleterre. Ce qui provoqué l’ire du propriétaire Frank McCourt.

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Cette fronde avait valu au joueur de 31 ans d’être destitué de son brassard. Une sanction que Bruno Genesio avait dû appliquer à contrecœur sur instruction de sa direction. C’est Timothy Weah qui était capitaine à Strasbourg et Monaco. Mais l’abcès semble aujourd’hui totalement crevé.

Seul Bruno Genesio décidera

Le président Stéphane Richard a dissipé les tensions sur les ondes de RMC. Il a assuré que le choix du capitaine dépendra exclusivement de son entraîneur. « Oui, Bruno Genesio pourrait renommer Pierre-Emile Hojbjerg comme capitaine. Ce sera sa décision » a lancé le président olympien.

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Cette réhabilitation complète relance la question du brassard à l’approche de la confrontation contre le Paris FC. Surtout que Timothy Weah l’arborait ces derniers temps sur le terrain, en redonnant le sourire aux supporters de l’Olympique de Marseille.