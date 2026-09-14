Accueil - PSG - PSG : Dembélé, le tacle discret à Mbappé sur le Ballon d’or

‎‎Ousmane Dembélé a répondu à une question sur le Ballon d’or 2026 après la victoire du PSG à Brest, dimanche, et ses mots résonnent forcément avec ceux de Kylian Mbappé. Le Parisien, tenant du trophée, a insisté sur son travail et son détachement, là où son ancien coéquipier au Paris SG revendique davantage le statut de favori.

‎‎PSG : Le message de Dembélé qui fait forcément penser à Mbappé

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‎‎La scène s’est déroulée au bord de la pelouse du stade Francis-Le Blé, après le court succès parisien face à Brest (1-0). Interrogé par Ligue 1+, Ousmane Dembélé a été invité à évoquer ses chances de conserver son Ballon d’or, alors que la course à la récompense 2026 commence déjà à prendre de l’épaisseur. Sa réponse, elle, n’a rien d’une déclaration de guerre.

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‎Mais un mot attire immédiatement l’attention : « élu ». « J’ai toujours été comme ça vous savez, au fond de la classe en train de travailler dur », a d’abord expliqué l’attaquant parisien. Avant d’ajouter : « Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé, énormément. Comme je l’ai dit, je n’ai jamais été élu, mais j’ai bossé énormément. »

‎‎Une formule anodine, sauf quand Mbappé est dans le décor

‎‎Difficile, évidemment, de ne pas rapprocher cette sortie d’une récente intervention de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France avait expliqué à France Football : « J’ai toujours été vu comme l’élu ». La proximité des deux formulations a donc immédiatement nourri les interprétations, même si Dembélé n’a jamais cité le joueur du Real Madrid.

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‎‎Le principal intéressé a d’ailleurs pris soin de désamorcer toute polémique en affichant une certaine tranquillité. « L’année dernière, j’étais récompensé d’une année fantastique avec le PSG. Cette année, on verra bien. Sans pression, tranquille. » Autrement dit, le Parisien ne réclame rien. Il rappelle simplement son parcours et laisse les votants décider.

‎‎Le contexte qui donne du poids à cette petite phrase

‎‎Cette sérénité n’est pas sortie de nulle part. Le PSG a remporté une deuxième Ligue des champions consécutive en 2026, tandis que Dembélé figure de nouveau parmi les 30 nommés au Ballon d’or. Le club parisien indique même que le Français a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives en 13 apparitions européennes cette saison.

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‎‎Le contraste avec l’exercice précédent est intéressant. En 2025, Dembélé avait décroché le trophée après une saison exceptionnelle conclue avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 rencontres avec le PSG. Il possède donc désormais une légitimité que personne ne peut lui retirer : il ne parle plus depuis les coulisses, mais depuis le fauteuil du tenant du titre.