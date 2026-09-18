Accueil - OM - OM-PSG : Luis Enrique corrige ses propos sur Bruno Genesio

À deux jours du Classique OM-PSG, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Et l’une de ses déclarations sur Bruno Genesio a particulièrement fait marrer les journalistes.

Luis Enrique veut-il le bonheur de Bruno Genesio face au PSG ?

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La tension monte à l’approche du Classique OM-PSG, prévu ce dimanche (20h45) au Vélodrome. Avant le coup d’envoi de ce choc très attendu, Luis Enrique a provoqué un moment hilarant en conférence presse selon RMC Sport. Le technicien espagnol a abordé l’actualité de son futur adversaire phocéen. Il a salué le talent de son homologue marseillais Bruno Genesio, allant jusqu’à lui souhaiter plein de succès.

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Mais Luis Enrique, conscient de la rivalité historique entre les deux écuries, a immédiatement corrigé le tir avec le sourire . « Je lui souhaite le meilleur après le match contre le PSG. Euh, non, je ne peux pas lui souhaiter ça parce qu’il est l’entraîneur de l’OM. Je retire ce que j’ai dit. Désolé, je ne peux pas souhaiter bonne chance à l’entraîneur de Marseille. À Bruno Genesio pour l’avenir, oui ! », a-t-il déclaré.

Inquiétude à l’Olympique de Marseille ?

Cette sortie aussi ironique soit-elle illustre bien le contraste saisissant entre les deux formations. Le Paris Saint-Germain aborde ce premier Classique avec un statut de favori et un certain confort. Tandis que l’Olympique de Marseille traverse une période de crise. La récente humiliation subie à Besiktas (4-1) en Ligue Europa prolonge une série noire de quatre revers consécutifs toutes compétitions confondues.

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L’abattement se lisait clairement sur le visage de Bruno Genesio à l’issue de cette défaite en terre turque. L’entraîneur de l’OM avait pointé du doigt les maux récurrents de son groupe : des entames de match équilibrées suivies d’un effondrement tactique total. « Quand de telles choses se reproduisent, ce n’est pas le hasard. Il y a forcément des raisons », déclarait Bruno Genesio. Cette mauvaise passe mine le moral des troupes.

L’entraîneur de l’OM vers un départ prématuré ?

Ce Classique OM-PSG s’annonce donc comme un tournant pour la suite de son aventure sur le banc phocéen. La situation est telle que certains observateurs majeurs n’hésitent plus à envisager le pire. Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots, allant jusqu’à évoquer une possible démission de Genesio.

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« Je me demande si j’ai déjà vu un OM aussi faible. Je comprendrais que Genesio jette l’éponge et dise stop je ne vais pas y arriver », lançait-il sur RMC Sport. Le principal intéressé reste pour le moment en poste à l’OM. Genesio tente de remobiliser ses troupes, conscient que seule une prestation héroïque face au rival parisien pourrait apaiser la tempête qui s’abat sur l’Olympique de Marseille.