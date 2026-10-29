Accueil - Mercato OM - OM : Zarrak répond à Papin et cogne sur sa carrière de coach

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Moins de deux semaines après avoir été accusé de harcèlement moral par Jean-Pierre Papin, Ali Zarrak passe à l’offensive. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le dirigeant de l’OM conteste la version de l’ancien entraîneur de la réserve, puis s’en prend à son parcours sur un banc : « du très, très bas niveau », tranche-t-il.

Ali Zarrak et Papin, deux lectures opposées de l’enquête

Tout part d’un rapport. Papin soutenait qu’une enquête confiée à un cabinet extérieur « n’aurait jamais abouti » et disait avoir alerté Pablo Longoria « dix fois », sans effet. Zarrak se dit « très étonné » et juge ce point « mensonger ». « Les conclusions ont été rendues et disent simplement qu’il n’y avait aucun harcèlement de ma part », affirme-t-il.

Sa défense colle à la ligne du club. Le 19 octobre, l’OM avait déjà assuré que l’enquête menée avec un cabinet indépendant était allée à son terme, sans établir de faits « susceptibles de caractériser un harcèlement moral ». Marseille n’a jamais détaillé les auditions réalisées ni les éventuelles recommandations du cabinet. C’est précisément sur ce flou que Papin, qui dit avoir subi ce harcèlement pendant un an et demi, appuie sa contestation depuis ses accusations contre Zarrak.

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Le centre aéré, les JO et un bilan de coach attaqué

Le responsable olympien ne s’arrête pas à la procédure. Il reproche au Ballon d’Or 1991 d’avoir « pris certaines libertés qu’il n’aurait pas dû prendre » et cite un épisode lié à Maroc-Espagne, la demi-finale olympique jouée au Vélodrome le 5 août 2024. L’OM, insiste-t-il, n’est pas un lieu où l’on se comporte « comme au centre aéré ». Il ajoute que le club a renoncé à se séparer de Papin pour ne pas « l’écorner et le mettre à mal ».

Reste la pique sur la carrière d’entraîneur. Le CV de Papin ne se résume pourtant pas aux divisions amateurs : il a ramené Strasbourg en Ligue 1 en 2007, puis dirigé Lens en 2007-2008, saison terminée par une finale de Coupe de la Ligue et une relégation. Viennent ensuite Châteauroux, Arcachon, Chartres, et la réserve marseillaise, classée quatrième de National 3 lors de son dernier exercice.

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Zarrak affirme enfin avoir reçu des insultes et des menaces qui l’ont poussé à déménager. « Le football, ce n’est pas le monde des Bisounours », glisse-t-il. Sur le papier, le club a tranché en sa faveur. Papin, lui, jugeait déjà cette enquête inachevée. Retrouvez toute l’actualité de l’OM sur Foot Sur 7.