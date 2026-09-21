Accueil - PSG mercato - PSG : Lucas Chevalier veut récupérer sa place au Paris SG

Barré par Matvey Safonov depuis la deuxième partie de saison 2025-2026, Lucas Chevalier attend patiemment son heure sur le banc du PSG. Malgré les nombreuses rumeurs, l’ancien gardien du LOSC ne compte pas quitter le club parisien.

PSG : Lucas Chevalier prêt à « montrer ce qu’il vaut » ?

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Recruté pour 55 millions d’euros en août 2025, Lucas Chevalier peine à devenir le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Relégué sur le banc depuis plusieurs mois derrière Matvey Safonov, l’ancien portier du LOSC reste dans l’ombre malgré son statut de successeur attendu de Gianluigi Donnarumma. Un membre de l’entourage de l’international français de 24 ans s’est confié à Eurosport sur l’état d’esprit du protégé de Luis Enrique, entre frustration initiale et sérénité retrouvée malgré une lourde attente.

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« Sur le moment, c’était un peu d’incompréhension. C’est vite passé à : ‘Je veux récupérer ma place.’ Cette idée, il ne l’a jamais lâchée », a ce proche de Chevalier, revenant sur les premières semaines compliquées vécues par Lucas Chevalier après avoir perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Malgré ce déclassement prolongé, le clan Chevalier assure que l’état d’esprit du natif de Calais reste remarquablement stable.

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« Ça peut peut-être surprendre, mais il va bien. Je ne l’ai jamais vu aussi serein. Parce que quand il me dit que ça va, je lui dis qu’il est un menteur, qu’il a le droit d’être… Et non. C’est impressionnant. Ces semaines s’animent par cette attente de jouer. Il est prêt à jouer demain, il n’attend que ça. Il n’est pas à l’abri que Luis Enrique le remette. Et il sera prêt, il n’attend que ça : montrer ce qu’il vaut », explique l’entourage du numéro 30 parisien.

Avec la mission de prendre la suite de Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie par les dirigeants du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier reste tranquille et attend que Luis Enrique lui donne à nouveau sa chance pour se mettre en évidence et retrouver sa place chez les Bleus.

Nouvelle concurrence au Paris SG pour Lucas Chevalier ?

Depuis quelques semaines, le jeune Adam Mouak gravit les échelons avec le PSG. Le portier de 17 ans était même du voyage à Marseille ce dimanche soir. Comme rappelé par L’Équipe ces dernières heures, le jeune gardien vit une ascension assez fulgurante au Paris Saint-Germain.

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Il a profité de la blessure d’Alessandro Longoni pour apparaître dans le groupe parisien et n’en est plus ressorti depuis. Le Marocain était la plupart du temps titulaire avec les U17 nationaux l’an dernier à Paris. Il n’est pas perçu comme l’un des plus grands cracks à son poste, mais sa fiabilité plaît beaucoup aux formateurs et à Luis Enrique.

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Le quotidien sport rapporte que Mouak est à l’aise avec son jeu au pied, sa lecture de la profondeur et des trajectoires. Il profite des conseils de Safonov et de Chevalier pour progresser. Il est encore sous contrat aspirant et rêve de signer professionnel avec le Paris Saint-Germain.