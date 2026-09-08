PSG : Riolo recadre Luis Enrique sur le titre en Ligue 1 !

Malgré le mauvais début de saison de son équipe, Luis Enrique est certain que le PSG terminera champion de Ligue 1. Une sortie que n’a pas appréciée Daniel Riolo.

PSG : Luis Enrique n’est pas inquiet pour le dénouement du Championnat

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Battu à domicile par l’AS Monaco (1-2) vendredi, le Paris Saint-Germain se retrouve distancé en Ligue 1. Mais l’écart creusé par les Monégasques n’inquiète absolument pas l’entraîneur parisien Luis Enrique, prêt à miser gros sur le dénouement de la saison.

Le technicien espagnol assume. Pour lui, le trou d’air de son équipe reste temporaire et la réaction doit intervenir sans tarder. Le successeur de Christophe Galtier a rappelé que ce retard de sept points sur l’ASM pouvait être corrigé.

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« On va chercher à rectifier ça le plus vite possible », a promis l’ancien coach du Barça. Pour lui, ce revers n’est qu’une exception et d’ici la fin de la saison, « ça s’équilibrera, chaque équipe aura le nombre de points qu’elle mérite. » C’est pourquoi les sept points de retard sur le leader monégasque ne préoccupent pas véritablement Luis Enrique.

« C’est une motivation incroyable pour mes joueurs, pour l’équipe et pour le club. Si vous voulez parier sur l’identité du champion de France, on peut parier. Je ne dis rien, mais pour nous c’est une motivation. On a 7 points de retard, OK. On va tenter de rectifier cela le plus vite possible », a expliqué le mentor d’Ousmane Dembélé en conférence de presse.

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Sauf que dans un contexte, où le PSG n’a pris que deux points en trois matches, le discours de certitude de l’Espagnol fait grincer des dents. D’autant que les Rouge et Bleu s’apprêtent déjà à basculer vers la Ligue des champions, avec la réception du Slovan Bratislava ce mercredi au Parc des Princes.

Riolo dénonce une communication « minable »

Dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a fortement critiqué la sortie de Luis Enrique qu’il trouve entièrement déconnecté de la réalité de la Ligue 1. Le journaliste sportif pense que Luis Enrique ignore délibérément l’écart économique qui sépare son club du reste de la Ligue 1. Il a notamment ciblé le principe même de ce pari sur le titre.

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« Évidemment que tu vas être champion, tu as dix fois plus de moyens que tout le monde, c’est sans limites ! », a déclaré Daniel Riolo, avant d’inviter Enrique à se confronter à une autre réalité du championnat. « Mais mon grand, va entraîner Auxerre ! », a-t-il lancé pour expliquer que les principes de jeu de Luis Enrique pourraient subsister ailleurs, mais les résultats ne suivraient pas avec des moyens incomparables.

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Poursuivant, Daniel Riolo a fustigé cette communication qu’il trouve irrespectueuse envers les autres clubs français, particulièrement touchés par les difficultés financières actuelles.

« Il n’a pas envie d’être élégant, il ne l’a jamais été. Évidemment que tu vas être champion, tu as dix fois plus de moyens que tout le monde, c’est sans limites ! Tu peux faire un recrutement raté à 250 millions d’euros, il n’y a pas de souci. Je trouve l’attitude minable. Quand tu as 800 millions d’euros de budget, c’est minable », a conclut l’éditorialiste de la radio métropolitaine.

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