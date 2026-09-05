OM : Antoine Kombouaré fait une annonce qui interpelle !

Antoine Kombouaré est favorable à une arrivée à l’Olympique de Marseille. Sa récente déclaration relance les spéculations sur son avenir.

Antoine Kombouaré ouvre la porte à une arrivée à l’OM

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Antoine Kombouaré est libre depuis son départ du Paris FC. L’entraîneur français ne ferme aucune porte pour la suite de sa carrière. Même pas celle de l’Olympique de Marseille. Il s’est exprimé sur son avenir sur RMC Sport. Il ambitionne de diriger une sélection nationale afin de disputer le Mondial 2030. Il a ensuite été relancé par Julien Cazarre sur une éventuelle arrivée sur le banc de l’OM.

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Le coach de 62 ans s’est montré particulièrement ouvert à une signature à Marseille. Même s’il ne se positionne pas en concurrent direct de Bruno Genesio, qu’il estime idéal pour l’OM. Antoine Kombouaré admet néanmoins qu’une telle offre ne se refuserait pas.

« Si je peux coacher Marseille ? Déjà je pense que Bruno (Genesio) va faire du super boulot là-bas. Mais oui, pourquoi pas. J’aime bien les clubs où tu sens qu’il y a de l’énergie, il y a du tempérament », a-t-il déclaré.

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L’ancien entraîneur du PSG sait que le milieu du football réserve bien des surprises. Son objectif principal est de s’asseoir sur le banc d’une équipe nationale. Le Kanak prouve aussi qu’un engagement avec un club au fort tempérament aussi comme l’OM ne l’effraie absolument pas. Un subtil appel du pied lancé aux Phocéens.