Accueil - Mercato OM - OM : Bonne nouvelle, Igor Paixao rassure sur sa blessure

Sorti sur blessure lors de la défaite contre le PSG (1-2), Igor Paixao a suscité une vive inquiétude à l’OM. Mais l’ailier brésilien a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

OM : Quel est l’état de santé réel d’Igor Paixao ?

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L’Olympique de Marseille sort d’une défaite inquiétante face au PSG (2-1). Les Phocéens sont 17es du classement. Le bilan physique de cette soirée a aussi semé l’angoisse à Marseille comme l’indiquait Foot Mercato. Le club phocéen a perdu deux joueurs clés lors de ce Classique OM-PSG.

Le premier concerne Igor Paixao. L’ailier brésilien a été contraint de céder sa place à ses partenaires dès la demi-heure de jeu suite à un contact rugueux avec le milieu parisien Warren Zaïre-Emery. Sa sortie a provoqué immédiate une vive inquiétude.

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Le joueur de 26 ans pris la parole sur ses réseaux sociaux pour apaiser l’inquiétude générale. Igor Paixao annonce : « de meilleurs jours arrivent ! Merci pour les messages affectueux, je vais bien ». L’Equipe indiquait que des examens complémentaires étaient indispensables pour évaluer précisément la gravité de la lésion et son indisponibilité potentielle.

📲 Igor Paixão donne de ses nouvelles sur Instagram :



"De meilleurs jours arrivent ! 🙌🏾



Merci pour les messages affectueux, je vais bien. 💪🏾" pic.twitter.com/acxWvpTGpV — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 22, 2026

Amine Harit échappe-t-il lui aussi au pire ?

L’ancien attaquant de Feyenoord se montre en tout cas très rassurant sur son état de santé. Même si Bruno Genesio, inquiet, évoquait une potentielle torsion de sa cheville en conférence de presse. Igor Paixao va profiter de ces trois semaines de trêve internationale pour bien se rétablir.

Amine Harit a lui-aussi été victime de blessure face au PSG. Les premières impressions sur le terrain laissaient craindre le pire Mais l’analyse médicale initiale a rapidement pris une tournure plus clémente. Le discours de l’entraîneur de l’OM s’est même avéré plus apaisant.

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Bruno Genesio a été très clair : « Amine Harit, c’est des crampes ». Cette explication ne garantit pas automatiquement sa présence sur les pelouses dès la reprise. Elle écarte pour le moment le spectre d’une blessure de longue durée. L’international marocain devrait lui-aussi passer des examens approfondis pour lever tout doute.

Comment l’Olympique de Marseille prépare la rerpise ?

Notons que Amine Harit et Igor Paixao sont deux pièces maîtresses de l’animation offensive de l’Olympique de Marseille. Leur blessure était présentée comme un terrible coup dur pour Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais dispose de peu solutions de rechange. Aucune recrue n’a été signée cet été. Et chaque défection grève les marges de manœuvre de l’entraîneur.

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L’OM attendra le verdict complet du staff médical pour mesurer l’impact réel de ces pépins physiques. Genesio compte récupérer ces deux atouts offensifs à temps. Une fois la trêve internationale terminée, les Marseillais feront leur retour sur les terrains. Ils se déplaceront à Troyes dimanche 11 octobre à 20h45. Ils recevront ensuite l’Olympiacos en Ligue Europa le 15 octobre.