Mercato : Megnan-Pavé justifie son choix de dire non au PSG

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Annoncé tout proche de rejoindre les rangs du PSG, Laciné Megnan-Pavé est finalement resté à Montpellier HSC à l’issue du mercato estival. Profitant d’une interview accordée au Midi Libre, l’attaquant de 16 ans a évoqué l’intérêt du club parisien.

Mercato PSG : Laurent Nicollin a bloqué Laciné Megnan-Pavé

Considéré comme un grand espoir de Montpellier, Laciné Megnan-Pavé, capable aussi de jouer en pivot comme de prendre la profondeur tout en étant à l’aise dans le jeu combiné, selon son club, aurait pu signer avec le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Déterminé à attirer les jeunes talents français dans ses rangs, le club de la capitale était prêt à investir autour de 15 millions d’euros pour l’attaquant montpelliérain.

Lire aussi : Mercato : Le PSG a de la concurrence pour Lacine Megnan-Pave

Talentueux, prometteur, complet et polyvalent, l’international français des moins de 17 ans, qui a toujours été surclassé dans son club, semblait intéressé par le challenge parisien. Cependant, Laurent Nicollin a radicalement refusé de vendre son joyau français.

À voir

OM : Genesio dénonce le lobbying autour d’Antoine Valero

« Ce qui est sûr, c’est qu’il ne va pas passer vingt ans chez nous. C’est valorisant que le club français et l’un des plus grands clubs européens, voire mondiaux, regardent notre formation et s’intéressent à notre joueur. Mais à moins d’une offre totalement irrationnelle ou totalement ‘irrefusable’, Laciné ne partira pas. Je ne fixe pas de montant parce que je ne suis pas vendeur », confiait le président du MHSC dans les colonnes du Midi Libre. Quelques semaines plus tard, le principal concerné est revenu sur ce dossier.

Megnan-Pavé ne regrette pas d’être resté à Montpellier

Courtisé par le PSG et d’autres grands clubs européens lors du dernier mercato d’été, Laciné Megnan-Pavé a préféré rester à Montpellier, où il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. Interrogé par le Midi-Libre ce vendredi, le natif de Montpellier a justifié son choix et assure qu’il ne voulait pas brûler les étapes dans sa carrière.

Lire aussi : INFO PSG : Le verdict tombe pour le transfert de Megnan-Pavé

« Je ne me suis pas plus emballé que ça. Je savais que j’étais à Montpellier. Je fais abstraction de tout ça. J’étais là pour jouer et je continue dans cette optique-là. J’ai un cadre autour de moi, mes parents, les personnes qui m’entourent, sont là pour gérer ça. Ils me font des petits retours, mais je ne suis pas plus préoccupé que ça. Ce qui m’intéresse, c’est le football, les matches, les entraînements, ma vie en général. Montpellier, c’est mon club depuis que je suis petit.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Luis Enrique face à un mauvais souvenir avant Le Havre

À voir

Lacroix forfait : l’infirmerie de Zidane déborde

PSG : Plusieurs surprises dans le groupe de Luis Enrique pour Le Havre

C’est gratifiant de pouvoir jouer à La Mosson. L’intérêt que me porte le club est réciproque. Je les aime comme eux m’aiment. Je ne voulais pas sauter d’étape, mais jouer dans mon club formateur, me faire ma propre expérience. On verra plus tard ce que le temps décide », a déclaré Laciné Megnan-Pavé, qui ne regrette donc pas son choix de rester dans son club formateur.