Accueil - PSG - PSG : Vers une mise à l’écart temporaire d’Achraf Hakimi ?

Après Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ? ‎Le PSG pourrait offrir prochainement une période de récupération supplémentaire à son défenseur, particulièrement sollicité depuis plusieurs mois. Cette hypothèse s’inscrit dans la gestion individualisée prônée par Luis Enrique, déjà appliquée récemment au Ballon d’Or 2025.

‎‎PSG : Le scénario qui commence à prendre forme pour Hakimi

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‎‎Achraf Hakimi n’est pas officiellement écarté. À ce stade, aucune décision du PSG ne confirme que le latéral marocain bénéficiera prochainement d’une coupure supplémentaire. Mais l’idée gagne en cohérence au regard de la méthode de Luis Enrique, qui assume désormais pleinement une gestion différenciée de ses cadres. ‎Le technicien espagnol l’a lui-même rappelé après le choix de laisser Ousmane Dembélé au repos.

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‎ Dans un entretien accordé à L’Équipe, il a expliqué que le PSG avait déjà accordé ce type de récupération à plusieurs joueurs, dont Hakimi : « L’an dernier ou il y a deux ans, on a donné des temps de récupération à des joueurs, Ousmane, Hakimi, d’autres. » Une phrase qui donne un relief particulier à l’hypothèse sans pour autant constituer une annonce.

‎‎Pourquoi Hakimi se retrouve au centre du débat

‎‎Le cas du Marocain mérite effectivement une attention particulière. Son calendrier récent a été particulièrement chargé, entre les échéances avec le PSG, la scène européenne et les obligations internationales avec le Maroc. Le latéral a notamment disputé la Coupe du monde 2026 après avoir participé à la campagne africaine de sa sélection, tandis que Paris poursuivait parallèlement son parcours continental.

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‎‎Cette accumulation peut expliquer une baisse de fraîcheur perceptible, mais il faut éviter de transformer une impression en diagnostic, car on est encore loin d’une crise sportive. En Ligue 1, il totalise trois apparitions et 270 minutes depuis le début de l’exercice 2026-2027, sans but ni passe décisive. La saison est donc encore trop jeune pour tirer des conclusions définitives.

‎‎Le précédent Dembélé qui pourrait s’appliquer

‎‎L’exemple d’Ousmane Dembélé fournit cependant un indice précieux. Après un retour accéléré de vacances pour participer aux deux Supercoupes, l’attaquant a obtenu quelques jours supplémentaires de récupération. Luis Enrique a défendu cette décision en expliquant que son joueur avait consenti « un gros effort pendant ses vacances » et qu’il faudrait reproduire ce type de gestion au cours de la saison.

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‎‎Le message est donc clair : au PSG, le repos n’est plus nécessairement synonyme de sanction. Il peut devenir un outil de performance. Pour Hakimi, cette approche serait d’autant plus logique que le club dispose de solutions capables d’occuper le couloir droit, même si aucune ne reproduit exactement son volume de courses et son influence offensive. L’effectif parisien compte notamment Achraf Hakimi, tandis que le secteur défensif offre plusieurs possibilités de réorganisation.

‎‎Un cadre essentiel, mais pas intouchable

‎‎Le contexte contractuel rappelle aussi l’importance du joueur dans le projet parisien. En février 2025, le PSG avait prolongé Hakimi jusqu’en 2029, confirmant la volonté du club de construire dans la durée avec son vice-capitaine. Le Marocain s’est depuis installé parmi les joueurs majeurs de l’équipe.

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‎‎Sa mise au repos, si elle devait intervenir, ne constituerait donc pas un désaveu. Bien au contraire. Le véritable enjeu serait de préserver un élément dont le jeu repose énormément sur les courses répétées, les projections et la capacité à répéter les efforts. Même les moteurs les plus puissants finissent par demander une vidange. Dans le football de très haut niveau, cela s’appelle simplement de la gestion.