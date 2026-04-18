PSG : Safonov dévoile son incroyable secret sur les penaltys

Incroyable, mais vrai. Le gardien de but du PSG, Matvey Safonov, a pris le risque de dévoiler à ses adversaires son secret sur les penaltys. Une sortie médiatique qui pourrait ne pas plaire au sein du staff du club de la capitale française.

PSG : « J’essaie d’influencer le tireur »

Spécialiste des penalties, Matvey Safonov a pris le risque de dévoiler son secret. Le gardien du Paris Saint-Germain s’arrange pour inciter le tireur à privilégier un côté. En effet, profitant d’une interview accordée à Ligue 1+, le diffuseur officiel du championnat d’élite français, le portier international russe a évoqué une technique fondée sur la manipulation mentale du tireur adverse.

Lisez aussi : Insolite ! L’incroyable initiative de Matvey Safonov au PSG

À voir

Mercato Stade Rennais : Un buteur va signer cet été

« J’essaie d’influencer le tireur, de le forcer à choisir un côté. Je lui fais croire que je vais plonger à droite, et au dernier moment, je plonge à gauche. Des nuances subtiles, tout se passe en une fraction de seconde », a déclaré Matvey Safonov.

Des propos que Luis Enrique et le staff parisien auraient aimé ne pas entendre, puisque l’ancien gardien de Krasnodar fait officie de titulaire devant Lucas Chevalier depuis plusieurs mois déjà. Le dernier rempart de 27 ans a donc levé le voile sur la méthode qui lui permet d’arrêter les penalties avec une régularité troublante, au risque de perdre son avantage compétitif.

Lire la suite sur le PSG

PSG : La Russie fait une grosse annonce pour Matvey Safonov

Mercato : Matvey Safonov quitte le PSG, l’ultime preuve !

À voir

Mercato OM : Un ailier à 13 buts arrive, c’est 35 M€

Désormais, ses futurs adversaires connaissent le principe. Mais entre savoir et anticiper, il y a souvent un gouffre — celui que Matvey Safonov continue, lui, de combler avec calme et intelligence de jeu.