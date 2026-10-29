Accueil - PSG mercato - PSG : L’amer constat de Luis Enrique sur les blessures à Paris

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À la veille du match contre Le Havre AC, en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1, Luis Enrique était présent en conférence de presse. L’occasion pour l’entraîneur du PSG d’évoquer les nombreuses blessures au sein de son effectif.

Luis Enrique : « Les blessures ? Elles font partie du football de haut niveau »

Pour le déplacement sur la pelouse du Havre AC, le Paris Saint-Germain devra faire sans quatre de ses joueurs-cadres, toujours blessés : Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos et Nuno Mendes. En conférence de presse d’avant-match, Luis Enrique est revenu sur la situation des joueurs qui se blessent souvent au PSG. En homme expérimenté, le technicien espagnol a expliqué la manière de vivre la situation pour un entraîneur.

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« Les absences sont les mêmes que la semaine dernière en plus de Mika Godts (NDLR : Absent pour des raisons personnelles), qui ne peut pas s’entraîner aujourd’hui. Cette saison, c’est un peu différent par rapport aux trois dernières années, car on a un peu plus de joueurs. Il y aura des moments avec moins de minutes pour certains, plus pour d’autres. Il faut être prêt, c’est la condition sine qua non », a développé l’ancien coach du Barça.

Questionné sur la multiplication des blessures musculaires depuis quelques semaines, le successeur de Christophe Galtier sur le banc du PSG a affirmé souhaiter avoir le contrôle maximum.

« Il y a des joueurs plus adaptés à ne pas se blesser, d’autres qui se blessent de façon plus récurrente quand ils font des efforts très intenses. On cherche à valoriser la charge d’entraînement pour avoir le moins de joueurs blessés. Je pense que pendant toute ma carrière d’entraîneur, on a su contrôler cela. Il y a des moments pires ou meilleurs, mais je suis content de ce que nous cherchons à faire », a insisté l’Espagnol de 56 ans.

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Privé de Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, l’entraîneur espagnol explique vouloir optimiser les charges d’entraînement pour limiter les absences, tout en rappelant que les blessures font partie du football de haut niveau. Buteur pour la première fois sous ses nouvelles couleurs lundi soir face à l’OL (2-0), Mika Godts était absent de l’entraînement du PSG ce jeudi matin.

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