Accueil - PSG - PSG Mercato: Le Barça prépare son offensive pour Fabian Ruiz

Récemment prolongé au PSG, Fabian Ruiz serait une priorité du Barça en vue de la prochaine saison. Après Fichajes, le média El Gol Digital confirme l’intérêt du club catalan pour milieu de terrain parisien.

PSG Mercato : Le Barça veut rapatrier Fabian Ruiz

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Fabian Ruiz est l’un des milieux de terrain les plus courtisés du marché européen. Récemment, le site Fichajes a révélé que l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, l’a inclus dans ses plans pour 2027. Malgré une prolongation jusqu’en juin 2028 avec une année en option, son avenir pourrait rester au centre des discussions dans les mois à venir.

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À 30 ans révolus, l’ancien joueur du SSC Naples pourrait disposer d’un bon de sortie à l’issue de la saison. Cette éventualité pourrait rapidement attirer plusieurs grands clubs européens et le FC Barcelone serait particulièrement attentif à sa situation.

Le club catalan connaît déjà le profil du joueur. Le Barça avait effectivement suivi Fabian Ruiz durant plusieurs saisons précédentes. Son expérience internationale représente également un argument important. Ce dossier pourrait donc devenir l’une des attractions du prochain mercato estival. Même si les Blaugranas pourraient tâter le terrain dès cet hiver.

Le Barça prêt à faire une offre pour Ruiz cet hiver ?

Au terme de sa cinquième saison sous les couleurs du PSG, Fabian Ruiz pourrait retourner en Liga. En effet, selon les derniers échos du média El Gol Digital, le FC Barcelone ferait effectivement de la venue du numéro 8 parisien sa priorité du prochain mercato estival.

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Un an après avoir fait venir Rodri en provenance de Manchester City, le club culé rêverait de mettre le grappin sur un autre cadre de la Roja. La publication ibérique explique que les dirigeants barcelonais pensent que Ruiz pourrait être accessible l’été prochain, à un an de la fin de son contrat et qu’un transfert pourrait se conclure aux alentours de 30 millions d’euros.

Toujours selon la même source, le joueur ne serait pas insensible aux avances catalanes, même s’il rêve toujours de faire son retour au Betis Séville, son club formateur. Le média espagnol ajoute que plusieurs autres cadors européens suivent avec attention la situation de Fabian Ruiz. Manchester United, Chelsea, l’Inter Milan et Liverpool « sont également sur les rangs » et pourraient par conséquent dégainer une offre au Paris Saint-Germain pour l’ancien Napolitain dans les prochains mois, dès cet hiver s’il le faut.

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