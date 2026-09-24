Accueil - PSG mercato - Ligue des Champions : Rodri choisit entre le PSG et le Real Madrid

Dans une longue interview accordée à l’émission de radio El Partizado, Rodri, le milieu de terrain du FC Barcelone, a donné sa préférence entre le choc face au PSG en Ligue des Champions et son premier Classico contre le Real Madrid.

Rodri prêt à en découdre avec le PSG ?

Longtemps associé au Paris Saint-Germain lorsqu’il évoluait à Manchester City, Rodri a finalement pris la direction du FC Barcelone. Mais le milieu de terrain espagnol n’a visiblement rien perdu de son intérêt pour le club de la capitale, comme il l’a confié dans l’émission de radio El Partizado.

Lire aussi : Mercato : Le PSG a de la concurrence pour Lacine Megnan-Pave

À voir

OM : La décision radicale de Bruno Genesio pour Bamo Meïté

À l’heure de choisir entre son premier Classico contre le Real Madrid et le choc de Ligue des champions face au PSG le 20 décembre prochain, le Ballon d’Or 2024 a tranché : il préfère défier le double champion d’Europe en titre, la meilleure équipe du moment.

« Comme je n’ai encore vécu aucune de ces deux expériences, je découvre tout. Jouer de grands matches de Ligue des champions avec le Barça, disputer un Classico… Ce sera une première pour moi, les deux moments seront spéciaux, donc on verra. Tu affrontes les champions d’Europe, la meilleure équipe des dernières années, et ensuite tu affrontes le Real Madrid dans un Classico… Bon allez, je choisis le match contre Paris. C’est la meilleure équipe du moment », a notamment confié Rodri, avant d’évoquer le Ballon d’Or 2026.

Lire aussi : Kvaratskhelia au PSG : La vraie raison de son choix dévoilée

À voir

Mercato : Le prodige JJ Gabriel snobe le PSG pour l’Espagne

« Les six Espagnols nommés ont tous des arguments. Je souhaite du fond du cœur qu’un Espagnol gagne. Fabian Ruiz est celui qui a remporté le plus de titres, Cubarsi pour ce qu’il fait à 19 ans, Ferran Torres, qui a marqué le but décisif en finale, moi qui ai été élu MVP du Mondial, Lamine qui est spectaculaire », a expliqué l’ancien capitaine des Citizens.

Rodri aurait pu porter le maillot du PSG. Son nom a régulièrement circulé autour du club de la capitale lorsqu’il évoluait encore à Manchester City, Paris étant présenté parmi les clubs susceptibles de tenter leur chance pour le milieu espagnol.

Le transfert ne s’est finalement jamais concrétisé et le joueur de 30 ans a depuis rejoint le FC Barcelone. Quelques semaines après son arrivée en Catalogne, Rodri va pourtant bien croiser la route du Paris SG.

À voir

Portugal : Avec Jorge Jesus, la Seleção entame un nouveau cycle

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Officiel : Rodri s’engage au FC Barcelone jusqu’en 2030 !

LIGA : Pour la première de Rodri, le Barça assure face à Bilbao

À voir

Mercato OM : Gouiri prend de la valeur, un départ à 30 M€ en vue

En effet, Hansi Flick et ses hommes doivent se déplacer au Parc des Princes le 20 octobre en Ligue des champions, pour l’un des grands rendez-vous de cette phase de ligue de la compétition européenne.