OM : Menteur ou incompétent ? Le Vélodrome charge violemment McCourt

Frank McCourt a de nouveau été pris pour cible par les supporters de l’OM ce dimanche 6 septembre au Vélodrome, lors de la réception du Paris FC. Dans le Virage Sud, une banderole a directement mis en cause la gestion financière du propriétaire américain, sur fond de déficit record et de mercato sans recrue.

OM : Le Vélodrome renvoie McCourt face à ses contradictions

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Après seulement quelques minutes de jeu, le ton était donné dans les tribunes marseillaises. Le Virage Sud a déployé une banderole qui vise directement Frank McCourt et dresse un constat particulièrement sévère de la situation actuelle de l’OM : « 10-04-2026 : L’OM est l’un des clubs les plus forts financièrement en Europe. Bilan au 06-09-2026 : déficit record, liquidation de l’effectif et incapacité de recruter. McCourt : menteur ou incompétent ? »

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La scène intervient quelques semaines seulement après une première mobilisation des supporters contre le propriétaire américain. Dans le Virage Nord, un autre message, « McCourt sold out », a également fleuri. La contestation n’est donc plus un simple grondement : elle s’installe dans le décor du Vélodrome.

Une colère nourrie par les chiffres

Derrière les slogans, les supporters disposent d’un argument difficile à ignorer. Le bilan 2024-2025 de l’OM affichait un déficit de 104,8 millions d’euros, le plus important enregistré sous l’ère McCourt, commencée en 2016. Le paradoxe est d’autant plus saisissant que le propriétaire continue de financer le club.

🚨🚨Banderole du Virage Sud :



« 10-04-26 : L’OM EST L’UN DES CLUBS LES PLUS FORTS FINANCIÈREMENT !



BILAN AU 06-09-26 : DÉFICIT RECORD, LIQUIDATION DE L’EFFECTIF ET INCAPACITÉ DE RECRUTER !



MCCOURT : MENTEUR OU INCOMPÉTENT ? »#TeamOM #OMPFC pic.twitter.com/oBxB4Owgw0 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 6, 2026

Selon L’Équipe, Frank McCourt a injecté environ 120 millions d’euros depuis le début de 2026 pour couvrir les pertes, avec notamment 50 millions d’euros en février et 70 millions en juillet. Mais malgré ces sommes considérables, l’OM a dû réduire sa voilure et composer avec un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transfert décidé par la DNCG.

Le paradoxe marseillais qui met le feu aux poudres

C’est précisément cette contradiction qui alimente l’amertume. Comment un propriétaire capable de remettre autant d’argent dans les caisses peut-il, dans le même temps, voir son équipe contrainte de vendre et rester sans recrue estivale ? La question, posée brutalement dans les tribunes, renvoie surtout à la gestion des années précédentes et aux pertes accumulées.

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La situation est également surveillée au niveau européen. En juin, l’UEFA avait infligé à l’OM une amende de 10 millions d’euros, assortie d’une exclusion des compétitions européennes avec sursis, après le non-respect de certains engagements financiers. Le problème dépasse donc largement le mercato : Marseille doit désormais retrouver une trajectoire financière soutenable.

McCourt face au tribunal populaire du Vélodrome

Frank McCourt avait pourtant affiché, le 10 avril, une ambition élevée pour son club. Lors d’une conférence de presse, il avait expliqué vouloir que l’OM soit capable de viser régulièrement le podium et avait reconnu qu’il fallait « faire un meilleur travail » sur le plan financier. Quelques mois plus tard, le contraste entre cette ambition et l’austérité actuelle nourrit forcément la frustration.

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Il serait toutefois trop simple de réduire la situation à la seule responsabilité du propriétaire. Les déficits, la masse salariale, les contraintes de la DNCG et les règles financières européennes forment un problème beaucoup plus complexe. Mais à Marseille, la patience des supporters semble avoir atteint ses limites. Et lorsqu’un Vélodrome commence à demander des comptes, le message est rarement anodin.