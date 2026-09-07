ASSE : Ce record historique qui sent la Ligue 1 pour Sainté

L’ASSE a remporté ses cinq premiers matchs de Ligue 2, une première dans l’histoire du club, après son succès 3-1 contre Montpellier lors de la 5e journée. Avec 15 points sur 15 possibles, les Verts égalent un départ réalisé par Metz en 2018-2019, une saison qui s’était conclue par un titre et une montée en Ligue 1.

‎ASSE : Un cinq sur cinq jamais vu à Saint-Étienne

La suite après cette publicité

‎L’ASSE a frappé fort samedi soir à Geoffroy-Guichard. Face à Montpellier, les Verts se sont imposés 3-1 et ont ainsi conservé la première place de Ligue 2 avec un bilan parfait : cinq rencontres, cinq victoires et quinze points. ‎

Lire aussi : Ian Cathro livre les clés du sans-faute de l’ASSE en Ligue 2

À voir

Mercato : Eric Garcia au PSG ? Le Barça réclame une somme folle

D’après les statistiques d’Opta, ce scénario est inédit dans l’histoire stéphanoise. Jamais le club n’avait gagné ses cinq premières rencontres d’un championnat. Le chiffre suffit à mesurer la portée du début de saison réalisé par les hommes de Ian Cathro.

‎Le précédent messin qui fait rêver tout le Forez

‎Ce record prend une saveur particulière lorsqu’on se tourne vers la Ligue 2. La dernière équipe à avoir démarré un exercice par cinq succès était le FC Metz, lors de la saison 2018-2019. Les Grenats avaient ensuite poursuivi leur route jusqu’au titre de champion et à la promotion en Ligue 1.

Lire aussi : ASSE-MHSC : Camara bluffé par les buts « hors normes » des Verts

‎Le parallèle est évidemment séduisant pour les supporters stéphanois, d’autant que Metz figure parmi les concurrents de l’AS Saint-Etienne pour la montée cette saison. Mais le football a parfois une mémoire sélective : un précédent ne garantit jamais une destinée identique.

‎Seize buts, quatre encaissés : les chiffres parlent

‎Au-delà des quinze points, l’ASSE affiche une efficacité impressionnante. Après cinq journées, les Stéphanois ont inscrit 16 buts et n’en ont concédé que quatre. Un différentiel qui illustre autant leur puissance offensive que leur solidité. ‎La dynamique est donc particulièrement favorable.

Lire la suite sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Loïc Perrin ouvre la porte à plusieurs départs

À voir

OM : Menteur ou incompétent ? Le Vélodrome charge violemment McCourt

ASSE : Ian Cathro lâche un avertissement à son vestiaire

Toutefois, rien ne permet encore d’affirmer que Saint-Étienne suivra exactement la trajectoire du FC Metz. La saison reste longue et le championnat peut réserver quelques mauvais tours, même lorsque tous les voyants semblent au vert.