Ian Cathro livre les clés du sans-faute de l’ASSE en Ligue 2

Personne n’arrête l’ASSE d’Ian Cathro en ce début de saison. Leaders avec 5 victoires en autant de sorties, les Verts marchent en ce moment sur la Ligue 2. L’entraîneur du club stéphanois a livré les clés de cette réussite.

Ian Cathro : « On prouve à tout le monde qu’on est une vraie équipe »

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Après la victoire de l’ASSE contre Montpellier HSC (3-1), samedi en Ligue 2, Ian Cathro a insisté sur la cohésion affichée par ses joueurs dans les moments difficiles. Au-delà des ajustements tactiques, l’entraîneur écossais voit son groupe devenir une véritable équipe.

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« Je pense qu’on est en train de prouver à tout le monde qu’on est une vraie équipe. On arrive à presser ensemble, à attaquer ensemble et à défendre ensemble », a déclaré le technicien écossais en conférence de presse. Le coach de 40 ans a également salué des joueurs qui « ne s’arrêtent pas de travailler les uns pour les autres », y compris lorsque le scénario leur est défavorable.

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Une attitude qui lui plaît particulièrement et qui explique la montée en puissance observée après le repos. Cathro refuse toutefois de s’emballer, conscient que « ce club n’est vraiment pas un club comme les autres. » Même si son équipe affiche une forme olympique, le successeur de Philippe Montanier préfère rester concentré sur le travail quotidien.

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« Je ressens une immense responsabilité envers ce club. Mon rôle principal est d’aider les joueurs, mais aussi d’aider tout le monde autour, parce que ce club n’est vraiment pas un club comme les autres. On ne peut pas se projeter trop vite vers l’avenir, c’est pour cela que vous m’entendrez souvent parler du travail au quotidien. Si je n’avais qu’une chose à dire aux supporters, c’est que je ne vais pas ménager mes efforts pour aider ce club », a expliqué Ian Cathro.

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