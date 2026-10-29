Accueil - LOSC - LOSC : Tanguy Kouassi suspendu pour le derby contre Lens

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Le derby du Nord se jouera sans lui. Exclu dimanche à Monaco, Tanguy Kouassi a écopé ce mercredi d’un match de suspension ferme, assorti d’un match avec sursis, par la commission de discipline de la LFP. Le défenseur du LOSC manquera donc la réception du RC Lens, vendredi à 21h05 au stade Pierre-Mauroy.

Tanguy Kouassi, c’est Tanguy Nianzou

Le nom peut surprendre sur la liste officielle. Tanguy Kouassi est l’identité complète du joueur que tout le monde appelle Tanguy Nianzou. Formé au PSG, passé par le Bayern Munich puis le FC Séville, le défenseur central de 24 ans s’est engagé avec Lille cet été, libre de tout contrat. Il s’agissait de la troisième recrue estivale des Dogues, après Loun Srdanovic et Basar Onal.

Lire aussi : Mercato LOSC : Olivier Létang frappe un gros coup en défense

Un rouge direct qui a coûté deux points au LOSC

Au stade Louis-II, pour la 8e journée de Ligue 1, Lille menait grâce à Ethan Mbappé, buteur à la 24e minute. À la 66e, Kouassi a été expulsé directement pour une intervention mal maîtrisée. Réduits à dix, les Lillois ont concédé l’égalisation huit minutes plus tard, sur un centre d’Edan Diop entré sans qu’aucun joueur ne le touche. Score final : 1-1.

Ce nul laisse le LOSC à la troisième place, avec 15 points en huit matchs, à égalité avec Monaco. Avec seulement six buts encaissés, la défense lilloise est l’une des plus solides du championnat, et la voilà privée d’un titulaire au pire moment.

Davide Ancelotti doit recomposer sa défense avant Lens

Le calendrier ne laisse aucun répit. Davide Ancelotti, qui découvrira vendredi son premier derby du Nord sur le banc du LOSC, devra trouver une autre solution dans l’axe face à une attaque lensoise parmi les plus prolifiques de Ligue 1. Le match s’annonce déjà tendu en dehors du terrain : Lens a décidé de laisser vide son parcage visiteurs, après les engins pyrotechniques lancés par ses supporters à Bruges en Ligue des champions.

À voir

Lille-Lens : « ligne rouge franchie », Lens vide son parcage

Le sursis, lui, pèsera sur la suite de sa saison. En cas de nouvelle sanction disciplinaire, ce match avec sursis pourrait être révoqué et s’ajouter à sa peine, ce qui priverait à nouveau Ancelotti de l’ancien Parisien.

Lire aussi : RC Lens : Réunion de crise avec les supporters avant LOSC