Accueil - As Monaco - AS Monaco : Lamine Camara brise le silence après son transfert raté

Lamine Camara est revenu sur son transfert avorté à Chelsea ce vendredi en conférence de presse à La Turbie, à la veille du déplacement de l’AS Monaco à Strasbourg. Le milieu sénégalais assure avoir rapidement tourné la page pour rester concentré sur sa saison.

Mercato AS Monaco : Lamine Camara a vécu une fin de mercato mouvementée

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Lamine Camara aurait pu quitter l’AS Monaco dans les dernières heures du mercato, le 1er septembre, pour rejoindre Chelsea. Finalement resté sur le Rocher, le milieu de terrain a vécu une période particulière, qu’il préfère désormais laisser derrière lui. « C’était un moment un peu mouvementé et difficile. Mais ça fait partie de la vie d’un joueur. J’ai essayé de rester professionnel pour ne pas trop penser à ça et tourner la page », a expliqué le Sénégalais.

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Interrogé sur son envie réelle de rejoindre Chelsea, Lamine Camara n’a pas nié l’existence de cette possibilité. « Oui, il y avait cette possibilité que je parte, mais ça ne s’est pas fait à la dernière minute. Ce sont des choses qui arrivent », a-t-il déclaré, en prenant notamment l’exemple de Julian Alvarez avec l’Atlético de Madrid. Le Monégasque a surtout insisté sur sa volonté de rester focalisé sur les échéances sportives. Après cet épisode, il s’est rapidement tourné vers le match contre le Paris Saint-Germain, remporté 2-1 le 4 septembre.

Le milieu monégasque veut continuer à progresser

Lamine Camara refuse également de considérer ce transfert manqué comme une occasion qui ne se représentera jamais. « S’il ne revient pas, ce sera parce que j’aurai baissé les bras ou que je ne travaille pas assez. Si je continue comme ça, je sais que je peux aider l’équipe à être performante », a-t-il assuré.

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Cette période a aussi participé à sa progression, selon le joueur de l’AS Monaco. « Ce sont des échéances qui m’ont aidé à grandir dans le foot, à être dur envers moi-même », a-t-il expliqué. Auteur d’un début de saison convaincant, Lamine Camara souligne enfin le travail de Filipe Luis. Le technicien lui demande notamment d’évoluer en sentinelle et de mieux utiliser le ballon pour diriger le jeu, raconte-t-il . « Il aimerait beaucoup que j’utilise mieux le ballon, que je dirige le jeu. Pour ça, il faut être lucide, tranquille. C’est ce que j’essaie de faire », a conclu le milieu monégasque.