Accueil - PSG mercato - PSG : La durée de l’indisponibilité de Dembélé se précise

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Sorti prématurément face au Barça, mardi soir en Ligue des Champions, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, sera éloigné des terrains durant les trois prochaines semaines. Sa présence en sélection durant la trêve internationale de novembre est déjà compromise.

PSG : Ousmane Dembélé va manquer quatre matchs minimum

Le Paris Saint-Germain va devoir se passer d’Ousmane Dembélé pendant plusieurs semaines. Contraint de quitter la pelouse dès la première période u match de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-2), mardi soir au Parc des Princes, l’attaquant de 29 ans souffre d’un problème musculaire qui devrait l’éloigner des terrains pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois semaines.

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Selon les dernières informations, les examens médicaux ont heureusement permis d’écarter une blessure plus sérieuse. Toutefois, cette indisponibilité devrait contraindre Dembélé à manquer les quatre prochaines rencontres du PSG, selon le journal Le Parisien. Le numéro 10 du Paris SG ne sera donc pas dans le groupe de Luis Enrique pour affronter l’OL, Le Havre AC et l’ES Toyes AC en championnat, ainsi que le déplacement à Villarreal en Ligue des Champions.

Un véritable contretemps pour Luis Enrique, qui doit déjà composer avec la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Avec un calendrier chargé et des échéances importantes à venir, la perte de Dembélé est un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain, mais également pour Zinedine Zidane, sélectionneur de l’équipe de France.

Ousmane Dembélé forfait avec les Bleus en novembre ?

Cette absence d’Ousmane Dembélé pourrait également compromettre sa participation au prochain rassemblement de l’équipe de France. Zinedine Zidane doit annoncer sa liste le 6 novembre pour les rencontres de Ligue des Nations contre l’Italie et la Turquie, les 12 et 15 novembre.

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Sa durée d’indisponibilité est estimée à trois semaines, ce qui mènerait au 11 novembre, en pleine trêve internationale. L’équipe de France disputera son premier match de Ligue des Nations contre l’Italie à San Siro le 12 novembre, avant d’accueillir la Turquie à Bordeaux le 15 novembre. Zidane va-t-il convoquer Dembélé ?

Rien n’est moins sûr, le Paris Saint-Germain pouvant se montrer frileux à l’idée de laisser son joueur reprendre d’emblée en sélection. Un retour après cette trêve internationale apparaît désormais comme une possibilité.

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L’objectif sera de permettre à Dembélé de récupérer complètement avant de retrouver la compétition.