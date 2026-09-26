Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Enrique prêt à rehausser son offre pour Gavi

Déterminé à réaliser un coup retentissant sur le marché des transferts, Luis Enrique serait prêt à rehausser son offre pour convaincre le FC Barcelone de laisser Gavi le rejoindre au PSG en 2027.

Le PSG est-il prêt à revenir en force pour Gavi ?

Le dossier Gavi pourrait revenir sur la table du Paris Saint-Germain. Déjà annoncé avec insistance dans le viseur de Luis Enrique durant le mercato estival, le milieu de terrain du FC Barcelone manque désormais de temps de jeu et pourrait même voir sa place en sélection espagnole menacée.

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Une situation qui donne un nouvel écho aux informations récentes évoquant une offensive prochaine du club de la capitale française pour le joueur de 22 ans. Depuis plusieurs semaines, El Nacional multiplie les informations concernant un intérêt parisien pour le protégé de Hansi Flick.

L’entraîneur du PSG apprécierait particulièrement le profil d’un joueur qu’il connaît parfaitement pour l’avoir dirigé en sélection. Malgré la complexité du dossier, la situation du joueur donne aujourd’hui davantage de matière à cette piste. Gavi doit retrouver rapidement du temps de jeu sous les ordres de Hansi Flick.

La concurrence s’est considérablement renforcée dans l’entrejeu barcelonais et le natif de Los Palacios y Villafranca n’occupe plus la place incontournable qui était la sienne auparavant. Fermín Lopez fait notamment partie des joueurs qui poussent derrière lui dans la hiérarchie. La situation commencerait même à devenir problématique avec la sélection espagnole.

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Luis de la Fuente attendrait de voir Gavi retrouver davantage de continuité avec son club avant les prochaines échéances internationales. Son prochain match avec le Barça pourrait ainsi constituer une première occasion de renverser la tendance. Mais quelques apparitions ponctuelles ne devraient pas suffire : Gavi a besoin d’enchaîner pour retrouver son rythme et son importance.

C’est précisément ce manque de minutes qui pourrait relancer les spéculations autour du PSG. Surtout que Luis Enrique souhaiterait que Luis Campos explore la possibilité de recruter Gavi, estimant que son nouveau statut au Barça pouvait créer une opportunité de marché. Le coach connaît parfaitement les qualités de l’Espagnol.

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Lorsqu’il dirigeait la Roja, Luis Enrique avait rapidement accordé sa confiance à Gavi et apprécie notamment son intensité, son pressing et son agressivité à la récupération. Un autre élément pourrait compter : Ferran Torres. L’attaquant, désormais au PSG, connaît évidemment très bien Gavi pour avoir évolué avec lui au Barça et en sélection.

El Nacional affirme même que Ferran aurait tenté de convaincre son ancien partenaire d’envisager Paris si sa situation ne s’améliorait pas en Catalogne. De son côté, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à sortir le chéquier pour récupérer le milieu barcelonais dès cet hiver.

Le Paris SG prêt à mettre 55M€ pour recruter Gavi ?

D’après le média espagnol Fichajes, Luis Campos souhaiterait mettre 45 millions d’euros sur la table pour tenter d’arracher le champion du Monde au club espagnol. Sous contrat jusqu’en juin 2030 et évalué à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Gavi pourrait se laisser tenter par le challenge parisien dans les prochains mois.

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De son côté, El Nacional assure que le Paris SG préparait désormais une formule comprenant 40 millions d’euros fixes et 15 millions d’euros de variables, soit un montant potentiel de 55 millions d’euros. Une somme importante, mais qui témoignerait de l’intérêt prêté à Luis Enrique pour son ancien protégé.

« Le PSG est-il prêt à revenir en force pour Gavi ? En manque de temps de jeu au Barça, le milieu de terrain pourrait même perdre sa place en sélection espagnole. Luis Enrique, qui l’apprécie beaucoup, resterait à l’affût : une offre parisienne pouvant atteindre 55 M€ (40 M€ + 15 M€) a récemment été évoquée », rapporte le média catalan.

Pour l’heure, Gavi reste toutefois un joueur du Barça et sa priorité rapportée ces dernières semaines était toujours de réussir dans son club formateur. La suite dépendra donc en grande partie de Hansi Flick. Si Gavi retrouve rapidement une place importante, le dossier pourrait perdre de sa force.

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Mais si son temps de jeu reste limité, les rumeurs autour d’un départ devraient logiquement se multiplier à l’approche du mercato hivernal. Et dans ce cas, le nom du Paris Saint-Germain, déjà associé à une offensive pouvant atteindre 55 millions d’euros, devrait rapidement refaire surface.