PSG – Monaco: Avant le choc, Filipe Luis adoube Luis Enrique

Leader avec deux victoires en autant de sorties, l’AS Monaco affronte le PSG ce vendredi soir au Parc des Princes, à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Avant ce choc, Filipe Luis, l’entraîneur monégasque, a rendu hommage à Luis Enrique, son homologue parisien.

Luis Enrique : « parmi les meilleurs de l’histoire »

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À la veille du choc entre le PSG et l’AS Monaco en Ligue 1, Filipe Luis n’a pas tari d’éloges sur Luis Enrique. L’entraîneur de l’ASM place même son homologue parisien parmi les plus grands techniciens de l’histoire du football.

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« Je vais affronter, une fois de plus, le meilleur entraîneur du monde, ou probablement l’un des trois meilleurs de l’histoire », a notamment lancé le coach brésilien en conférence de presse jeudi. Une déclaration particulièrement forte, que Filipe Luis a ensuite légèrement nuancée en évoquant plutôt un Top 5 historique. Mais son admiration pour l’Espagnol de 56 ans ne fait aucun doute.

« Ce qu’il apporte au football, sa personnalité, sa façon de parler, de se comporter, l’attention qu’il porte au groupe… Il montre aux autres comment gérer un groupe de joueurs et comment diriger un grand club. C’est un entraîneur à part. Je l’admire beaucoup », a expliqué l’ancien défenseur de l’Atlético Madrid. Filipe Luis insiste également sur la capacité de Luis Enrique à gagner partout, où il passe.

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Après ses nombreux titres remportés avec le FC Barcelone, le successeur de Christophe Galtier a réussi à conduire le Paris Saint-Germain vers des sommets historiques. « Il a remporté des titres avec Barcelone et il a gagné à nouveau, pour la première fois, avec le PSG. Il est très difficile de gagner pour la première fois, et lui continue de gagner. C’est ça, le plus dur », souligne l’entraîneur du club de la Principauté.

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Un hommage avant le grand choc entre le champion en titre et l’actuel leader de Ligue 1. Malgré cette admiration, l’AS Monaco tentera bien évidemment de créer la surprise au Parc des Princes.

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