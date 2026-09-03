OM : Emerson finalement bloqué, son clan broie du noir !

Le départ d’Emerson Palmieri vers le Brésil ne se fera finalement pas. L’épouse du latéral gauche n’a pas caché sa déception face à ce transfert manqué.

Mercato OM : Départ au Brésil avorté, l’épouse d’Emerson déçue

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Les dernières heures du mercato ont été très mouvementées à l’Olympique de Marseille. Quinten Timber a rejoint Crystal Palace, tandis qu’Emerson Palmieri a vu son transfert à Santos échoué. Ce départ manqué suscite des réactions contrastées au sein du clan du latéral gauche.

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Emerson Palmieri a lui-même calmé le jeu en adressant des remerciements chaleureux aux supporters brésiliens. Il a aussi réaffirmé son attachement à l’OM. L’Italo-brésilien reste pleinement motivé atteindre les objectifs fixés par le club phocéen. En revanche, son épouse ne cache son amertume face à cet échec.

Thai Xavier a ouvertement exprimé la frustration familiale de voir ce retour au pays natal avorter. « L’envie de rentrer à la maison était très forte (…) et lorsque les choses ne se passent pas comme nous l’avions imaginé, nous devons apprendre à gérer la frustration et à continuer d’avancer », a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par La Provence.

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Son espoir de retrouver le Brésil n’a finalement pu se concrétiser. Emerson Palmieri et sa compagne devront vite remettre cet épisode de côté. Le défenseur expérimenté se remet au travail avec la ferme intention de se consacrer à sa saison à l’Olympique de Marseille. Il honorera son contrat expirant en juin 2027.