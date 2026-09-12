Accueil - PSG - Mercato : La Premier League défie le PSG pour Adam Wharton

Cible de Luis Campos pour renforcer le milieu de terrain, Adam Wharton pourrait faire l’objet d’une offre de la part du PSG lors du prochain mercato hivernal. Mais le club de la capitale devra faire face à une grosse concurrence venue de la Premier League.

Mercato : Le PSG surveille Adam Wharton

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D’après le média espagnol El Nacional, Luis Campos surveille depuis quelques temps les prestations d’Adam Wharton et est désormais convaincu que le milieu de terrain de Crystal Palace peut apporter un plus à l’équipe de Luis Enrique. Surtout que l’entraîneur du PSG apprécie lui-même le profil du joueur de 22 ans.

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Le natif de Blackburn plait énormément au coach espagnol pour son efficacité, même lorsqu’il est sous pression, ce qui pourrait lui permettre d’occuper un poste plus défensif, ce dont le Paris SG a besoin. La publication ibérique rapporte que le Campos se serait même déjà renseigné sur la faisabilité d’un transfert d’Adam Wharton en janvier prochain.

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Pas forcément vendeur, le club anglais devrait se montrer très gourmand dans ce dossier. En effet, le journal catalan assure que Crystal Palace pourrait demander au moins 80 millions d’euros pour laisser partir Adam Wharton.

« Cette demande confirme que le PSG n’a aucune intention de freiner ses investissements. Pedri et Gavi restent des joueurs qui intéressent toujours l’entraîneur asturien, mais leurs transferts s’avèrent extrêmement difficiles. Wharton apparaît désormais comme une alternative de premier plan, même si elle n’est pas bon marché », explique El Nacional.

Après un été record en terme de ventes, le PSG a suffisamment de moyens de boucler une telle opération, mais Luis Campos devra s’attendre à une concurrence féroce pour le protégé de Pierre Sage.

Chelsea, Liverpool et Newcastle à la lutte pour Wharton

Le Paris Saint-Germain va devoir se montrer très convaincant pour déloger Adam Wharton de la Premier League. En effet, selon les dernières informations de Javier Parra, spécialiste mercato pour Fichajes, le joueur de Crystal Palace fait l’objet d’une lutte titanesque entre Chelsea, Liverpool et Newcastle.

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Ces trois cadors seraient prêts à faire une offre aux Eagles dès cet hiver pour s’offrir les services de l’international anglais. Cependant, Pierre Sage et sa direction ne souhaiteraient pas se séparer d’un joueur aussi important en plein milieu de saison.

« Malgré l’intérêt manifesté par Chelsea, Liverpool et Newcastle United pour finaliser le transfert en janvier, la direction du club anglais n’entend pas autoriser le départ d’Adam Wharton en cours de saison. Crystal Palace fixera un prix de 87 millions d’euros afin que les clubs intéressés entament des négociations officielles en mai 2027 », précise la source espagnole.

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Connaissant la tradition des clubs anglais à boucler des transferts entre eux, le Paris Saint-Germain n’aura pas la tâche facile dans cette affaire. Mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont déjà prouvé avec Ilya Zabarnyi qu’ils sont capable de négocier et de convaincre des pensionnaires de Premier League.