Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Aleksandr Golovin valide les pistes Kislyak et Batrakov

Le PSG garde un œil sur Matvey Kislyak et Aleksey Batrakov, deux jeunes internationaux russes déjà associés au club parisien. Interrogé sur leur potentiel, le Monégasque Aleksandr Golovin estime qu’ils disposent des qualités nécessaires pour évoluer dans un effectif de très haut niveau.

Mercato PSG : Pourquoi Aleksandr Golovin croit en la réussite de Kislyak et Batrakov à Paris ?

Le dossier a pris une nouvelle dimension après les propos d’Aleksandr Golovin, rapportés par Sport Express, au sujet des deux milieux russes suivis ces derniers mois par le PSG. Le milieu de l’AS Monaco, qui connaît particulièrement bien le football de son pays et évolue en Ligue 1 depuis 2018, a été invité à se prononcer sur leur capacité à franchir un cap dans un club comme Paris.

Lire aussi : PSG : Zinedine Zidane veut tirer le meilleur de Désiré Doué

À voir

Stade Rennais : Thomasson plus intense qu’à Lens, les chiffres parlent

Son avis est mesuré, mais loin d’être anodin. «Je ne sais pas si le terme renforce est approprié. Je ne sais pas s’ils joueraient là-bas», a notamment expliqué Golovin, avant de souligner que Kislyak et Batrakov ne seraient certainement pas de simples joueurs de complément inutiles. Une manière de rappeler qu’entre le talent et une place dans un onze du PSG, il existe encore quelques kilomètres de chemin.

Que valent réellement les deux pistes surveillées par Paris ?

Matvey Kislyak, milieu de terrain du CSKA Moscou, s’est progressivement installé parmi les jeunes talents russes à suivre. A 21 ans, il possède déjà une expérience importante au niveau professionnel et son profil de milieu capable de participer au jeu offensif comme au travail collectif a attiré l’attention de plusieurs observateurs.

Le PSG avait manifesté de l’intérêt, sans toutefois transformer cette curiosité en offre concrète lors du dernier mercato. La situation d’Aleksey Batrakov est différente. Le milieu offensif de 21 ans, qui évoluait au Lokomotiv Moscou, était également dans les radars parisiens avant de rejoindre Galatasaray.

Lire aussi : PSG : Dembélé salue le Stade Rennais et ses 7 joueurs formés chez les Bleus

À voir

PSG : Zinedine Zidane veut tirer le meilleur de Désiré Doué

Son transfert a été conclu pour environ 28 millions d’euros, preuve que son potentiel n’est pas seulement théorique. Concernant Kislyak, sa valeur marchande est estimée autour de 25 millions d’euros.

Le PSG peut-il encore revenir à la charge ?

Pour Aleksandr Golovin, les deux jeunes joueurs possèdent en tout cas les armes nécessaires pour tenter leur chance au plus haut niveau. «Ils seraient dans l’effectif, ils joueraient des matchs, et ensuite tout dépendra d’eux. Je pense qu’ils en sont tout à fait capables», a poursuivi le Monégasque auprès de Sport Express.

Une déclaration qui ne constitue évidemment pas une recommandation de transfert, mais qui apporte un éclairage intéressant sur deux profils issus du football russe. Reste désormais à savoir si Paris considère toujours ces deux dossiers comme prioritaires.

Le départ de Batrakov vers la Turquie complique naturellement une éventuelle opération à court terme, tandis que Kislyak présente encore une situation plus ouverte puisqu’il évolue toujours en Russie. Pour le PSG, l’enjeu serait surtout de déterminer si ces jeunes talents peuvent immédiatement répondre aux exigences d’un groupe habitué aux grandes soirées européennes.

Pourquoi Kislyak semble-t-il encore être un dossier à surveiller ?

Le cas de Matvey Kislyak mérite une attention particulière parce qu’il n’a pas encore quitté le CSKA Moscou. A 21 ans, il dispose donc d’une fenêtre de progression intéressante et pourrait représenter une opération différente de celle d’un joueur déjà installé dans un grand championnat européen.

À voir

Mercato OM : Fin du suspense, Marseille prolonge Alexi Koum

Son évolution avec le club moscovite permettra surtout de mesurer sa capacité à franchir un nouveau palier avant une éventuelle arrivée en France. Le PSG n’a toutefois pas confirmé publiquement une offensive prochaine pour le milieu russe. C’est le principal élément à retenir : l’intérêt évoqué existe, mais aucune offre n’est annoncée.

Lire la suite sur le PSG :

PSG : Fabian Ruiz recruté pour gêner le Real ? Galtier répond à Ghoulam

À voir

ASSE : Mahmoud Jaber de retour à l’entraînement avec les Verts

PSG : Senny Mayulu blessé avec les Espoirs, absent plusieurs semaines

Les propos d’Aleksandr Golovin donnent du crédit au potentiel des deux joueurs, sans pour autant transformer ces pistes en négociations concrètes. Pour l’instant, Paris observe encore. Et dans le mercato, observer ne signifie pas forcément acheter.