Mercato OM : Angel Gomes tranche pour son avenir

Angel Gomes est prêt à réduire son salaire pour rester à Marseille. Le milieu de terrain veut aider l’OM.

Mercato OM : Angel Gomes reste à Marseille

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Annoncé partant tout l’été, Angel Gomes reste à Marseille, selon L’Equipe. Mieux encore, le milieu anglais va prolonger son contrat tout en baissant son salaire pour aider l’OM.

Stéphane Richard l’a affirmé sans détours après la clôture du mercato : la gestion financière de son prédécesseur, Pablo Longoria, a plongé l’OM dans la crise. L’Espagnol a en effet distribué des paies XXL. Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia sont en tête. Ils perçoivent respectivement 500 000 et 450 000 euros par mois.

Après s'être concentrés sur les ventes lors du mercato, les dirigeants de l'OM poursuivent la cure d'austérité en négociant avec leurs joueurs pour remodeler leurs revenus.

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Malgré les efforts du club, aucun des deux n’a quitté Marseille durant l’été. La direction marseillaise négocie avec eux. Mercredi, sur RMC, le nouveau président phocéen se montrait confiant. « Des joueurs ont accepté de prolonger en réduisant le coût annuel. J’ai estimé qu’il fallait attendre la fin du mercato pour le faire. Ça va concerner trois ou quatre joueurs. Forcément dans les gros salaires. Ces discussions sont engagées, j’ai un espoir raisonnable. », a-t-il dit.

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Angel Gomes fait aussi partie du lot. Longtemps poussé vers la sortie, l’ancien Mancunien ne bougera pas maintenant. Le meneur de jeu va parapher un nouveau bail à des conditions plus modestes. Titulaire lors des deux premières journées de Ligue 1, le milieu anglais va laisser le statut d’indésirable et devenir un cadre de l’équipe de Bruno Genesio cette saison.