Accueil - ASSE - ASSE : Cathro pas satisfait, la révélation surprise de Perrin

‎‎À l’ASSE, Ian Cathro affiche un niveau d’exigence qui dépasse les résultats obtenus depuis le début de la saison. Loïc Perrin a livré une confidence étonnante sur l’entraîneur écossais, pourtant porté par un carton plein de cinq victoires en cinq journées.

‎‎ASSE : Une perfection comptable qui ne suffit pas à Cathro

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‎‎L’ASSE a commencé sa saison sur les chapeaux de roues. Cinq rencontres, cinq succès et 15 points au compteur : le bilan du club stéphanois ne laisse aucune place au reproche. Pourtant, derrière cette impression de maîtrise se cache un entraîneur qui refuse manifestement de s’installer dans le confort.

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‎‎Loïc Perrin, directeur sportif des Verts, a expliqué sur beIN Sports pourquoi le choix du technicien écossais correspondait aux attentes du club : « L’idée c’était enfin d’aller chercher un entraîneur qui correspondait au projet, à ce qu’on voulait faire ». Une satisfaction mesurée, car le dirigeant sait que le championnat réservera forcément des passages plus délicats.

‎‎La confidence de Perrin qui change le regard

‎‎C’est ensuite une facette beaucoup plus surprenante de Ian Cathro que Perrin a dévoilée. Alors que beaucoup d’entraîneurs savoureraient pleinement un début de saison parfait, l’Écossais regarderait déjà plus loin, avec cette volonté permanente de corriger ce qui peut encore l’être.

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‎‎« J’aime ce qu’il représente, c’est un perfectionniste, il n’est pas satisfait du début de saison, à la limite ! », a lâché Perrin. La formule en dit long. Même avec 15 points sur 15, Cathro semble considérer que le travail reste largement inachevé. Une exigence qui peut impressionner, mais aussi maintenir son groupe sous pression.

‎‎16 buts et encore une marge pour progresser

‎‎Le contexte renforce encore cette confidence. Après cinq journées, Saint-Étienne a inscrit 16 buts et n’en a encaissé que quatre, soit une différence de buts de +12. Les statistiques confirment également une moyenne de 3,2 réalisations par rencontre, preuve que les Verts ne gagnent pas simplement : ils imposent un rythme offensif particulièrement élevé.

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‎‎Mais Loïc Perrin a lui-même refusé de s’emballer : « C’est facile d’en parler aujourd’hui parce que ça fonctionne, mais il y aura peut-être des moments un peu plus compliqués ». C’est précisément là que se situe l’inconnue. On ne sait pas encore comment Ian Cathro réagira lorsque son équipe connaîtra sa première véritable période de turbulences.

‎‎Pourquoi cette exigence peut devenir une arme

‎‎Sur le plan sportif, cette mentalité peut être précieuse. Un entraîneur qui considère qu’un succès ne clôt jamais le chantier pousse ses joueurs à maintenir leur concentration, même lorsque les résultats pourraient naturellement provoquer un relâchement. Dans une saison longue, cette obsession du détail peut faire la différence.

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‎‎Perrin insiste d’ailleurs sur l’adhésion du vestiaire : « Aujourd’hui les joueurs adhèrent c’est le principal. Maintenant il faut continuer, enchaîner, être meilleur de jour en jour, match après match ». Pour l’ASSE, le véritable défi sera donc de transformer cette exigence de Cathro en régularité sans créer une pression excessive autour du groupe.