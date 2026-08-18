PSG Mercato: L’agent de Mika Godts dit tout sur sa signature

Dans les colonnes du journal De Telegraaf, l’agent de Mika Godts a livré les coulisses de sa signature en provenance de l’Ajax Amsterdam, en dévoilant notamment le rôle joué par Luis Enrique dans ce dossier.

Mercato : « Le PSG connaît Mika Godts depuis ses années de formation »

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Alors que Bradley Barcola pourrait rejoindre Liverpool lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a recruté Mika Godts en provenance de l’Ajax Amsterdam pour 55 millions d’euros, bonus compris. L’ailier belge de 21 ans a paraphé un contrat de cinq ans en faveur du club de la capitale, soit jusqu’en juin 2031.

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Et alors que le joueur attend de vivre ses premiers frissons sous le maillot parisien, son agent assure que Luis Campos et les scouts du PSG suivent les traces de son client depuis bien longtemps.

« Le Paris Saint-Germain connaît Mika depuis ses années de formation », a notamment confié Niels De Jonck, avant de dévoiler les coulisses de l’échange entre Luis Enrique et le jeune international belge. « La conversation a été très agréable et chaleureuse dès le début : empreinte d’humour, tout en laissant naturellement place à des échanges sérieux sur le plan sportif », explique le représentant de Godts.

Pour l’homme d’affaires néerlandais, l’entraîneur espagnol a convaincu son poulain en lui expliquant comment il comptait l’utiliser à Paris. « Il apprécie les joueurs qui ne sont pas cantonnés à un poste fixe, mais capables de se déplacer librement sur le terrain, d’exploiter les espaces libres et d’apporter de l’imprévisibilité », a ajouté De Jonck. Désormais loin de l’Ajax Amsterdam, le natif de Louvain veut mettre tous les ingrédients de son côté pour réussir son passage à Paris.

« Mika devra gagner son temps de jeu »

Absent face au RC Lens lors du Trophée des champions, Mika Godts pourrait faire ses grands débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain ce week-end lors de la première journée de Ligue 1 face au Stade Rennais, au Parc des Princes. Pour son agent, Godts devra transformer son potentiel en régularité, puis sa régularité en véritable influence au plus haut niveau afin de gagner sa place au Paris SG.

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« Il repart de zéro là-bas. Mika devra gagner son temps de jeu. Dans un club comme le PSG, rien ne vous est servi sur un plateau d’argent, pas même lorsqu’une indemnité de transfert avoisinant les 55 millions d’euros a été déboursée pour vous. Pour Mika et moi, ce transfert sera une réussite si Mika continue de progresser à Paris, tant comme joueur que sur le plan personnel, et finit par devenir un élément clé au plus haut niveau. Le PSG n’est pas une ligne d’arrivée. C’est un nouveau départ. Tout comme l’avait été l’Ajax en janvier 2023 », a déclaré Niels De Jonck.

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Mika Godts devra donc convaincre à l’entraînement, répondre aux demandes tactiques de Luis Enrique et profiter des opportunités sans vouloir brûler les étapes dans la capitale.