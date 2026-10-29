Accueil - PSG mercato - PSG : Al-Khelaïfi fait le déplacement à Doha pour Kvaratskhelia

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Gravement blessé lors du match de Ligue des Champions face au Barça, mardi dernier, l’attaquant du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, a été opéré « avec succès » d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il a reçu la visite de Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien.

Al-Khelaïfi aux côtés de Kvaratskhelia après son opération

Khvicha Kvaratskhelia, absent probablement pour toute la saison, a « été opéré avec succès d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit », a annoncé le Paris Saint-Germain ce mardi. L’international géorgien, opéré dans la célèbre « clinique ASPETAR de Doha, va désormais débuter sa rééducation, a précisé le club parisien.

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À la suite de cette grave blessure survenue après un contact avec le Barcelonais Xavi Espart mardi passé, en Ligue des champions, sa saison pourrait être terminée. Contacté la semaine dernière par l’AFP, l’entourage du joueur de 25 ans a estimé qu’à ce stade « il était difficile » de parler d’une date de retour sur les terrains, mais il faudra compter plus de six mois d’absence avec ce type de blessure.

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Selon certains spécialistes, « Kvara » va manquer entre six à neuf mois de compétition le temps de se remettre de sa grave blessure, une durée habituelle pour ce genre de graves pépins physiques. Le lendemain de cette opération, le président du Paris Saint-Germain s’est rendu sur place afin d’apporter son soutien et celui du club à l’ancien joueur du Napoli.

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Un moment partagé dans une story Instagram par l’international géorgien, visiblement touché par le geste du dirigeant qatari. Malgré cette grave blessure, le PSG conserve toute sa confiance en son attaquant. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Kvaratskhelia pourrait se voir proposer une prolongation jusqu’en 2032, accompagnée d’une revalorisation salariale. Des discussions auraient déjà été engagées avant sa blessure.

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