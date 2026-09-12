Accueil - PSG - PSG : Kvaratskhelia et le mystère du pied fort d’Ousmane Dembélé

Dans une interview croisée publiée par The Athletic le 11 septembre 2026, aux côtés de Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia a dit tout le bien qu’il pense d’Ousmane Dembélé. Le Géorgien avoue ne toujours pas savoir quel est le pied fort de Dembélé, et l’estime est réciproque entre les deux attaquants du PSG.

Kvaratskhelia imprime déjà sa marque au PSG

La suite après cette publicité

Khvicha Kvaratskhelia s’est rapidement imposé comme un élément essentiel au Paris Saint-Germain après son transfert très médiatisé en provenance du SSC Naples. Les performances de l’international géorgien lui ont déjà valu plusieurs surnoms flatteurs de la part de ses nouveaux partenaires. La saison dernière, il a bouclé l’exercice avec 18 buts et 10 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues.

Lisez aussi : PSG : Ousmane Dembélé livre une confidence sur Kvaratskhelia

À voir

PSG : Ferran Torres séduit déjà le vestiaire parisien

S’exprimant dans cette interview commune avec Kvaratskhelia et Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé a éclairé le statut du natif de Tiflis au sein de l’effectif parisien. L’attaquant français en a profité pour rendre un hommage appuyé à son partenaire en attaque. Dembélé a clairement montré à quel point Kvaratskhelia est estimé dans la capitale française. L’ailier a salué le pedigree européen de son coéquipier et son énorme impact sur l’équipe.

« C’est un joueur incroyable, l’un des meilleurs ailiers, l’un des meilleurs joueurs du monde. La saison dernière, il a réalisé une saison incroyable, il est très, très important pour nous. Il a tellement de surnoms, ici on l’appelle “The Best” ou “Kvaradona” », a expliqué le Ballon d’Or 2025.

« Je n’avais jamais vu ça » : Kvaratskhelia bluffé par Dembélé

Dans la même interview, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas caché son admiration pour son coéquipier Ousmane Dembélé. Le numéro 7 du PSG a raconté ce qui l’a frappé chez le natif de Vernon dès ses premières séances à Paris.

Lisez aussi : PSG : Kvaratskhelia prolongé ? Son frère de 16 ans dans la balance

À voir

Vente FC Nantes : Kita confirme les négociations

« Quand je suis arrivé ici, qu’on a tout gagné et qu’Ousmane a remporté le Ballon d’Or, je lui disais que j’étais venu ici pour l’aider à gagner le Ballon d’Or et la Ligue des Champions », a confié Kvaratskhelia. Et lorsqu’il s’agit de déterminer le pied fort de Dembélé, le Géorgien sèche complètement : « je pense que même Dieu ne le sait pas. »

Kvara met surtout en avant une qualité bien particulière de son partenaire : sa faculté à jouer des deux pieds. « Sa capacité à jouer des deux pieds, sa manière de conserver le ballon et d’accélérer avec. Je n’avais jamais vu ça avant d’arriver ici. Son talent est à un autre niveau », assure l’ancien partenaire de Victor Osimhen.

Pied fort de Dembélé : ce que disent les chiffres

Le débat amuse le vestiaire parisien, mais l’intéressé y avait déjà répondu. En février 2024, Ousmane Dembélé expliquait préférer tirer du pied droit et conduire le ballon du pied gauche, une mise au point livrée huit ans après sa fameuse hésitation devant les caméras, à l’époque du Stade Rennais.

Sur le terrain, cette ambidextrie pèse lourd. Le 9 septembre 2026, pour l’entrée en lice du PSG en Ligue des champions face au Slovan Bratislava (6-1), le Ballon d’Or 2025 a signé un doublé et délivré deux passes décisives. Sa série européenne donne le vertige : huit des onze derniers buts parisiens en C1 portent sa signature, et il a été impliqué dans onze des quinze dernières réalisations du club sur la scène continentale.

À voir

OM : Genesio renvoie à sa direction la question des objectifs

Le trio porte aussi les ambitions individuelles du club. Neuf joueurs du PSG figurent parmi les trente nommés au Ballon d’Or 2026, une représentation inédite pour un même club, et Dembélé, Kvaratskhelia comme Fabian Ruiz en sont. Prochain test grandeur nature : le déplacement à Brest, dimanche 13 septembre, pour la 4e journée de Ligue 1.

Lire la suite sur le PSG

INFO Mercato : Le PSG fait une offre à Khvicha Kvaratskhelia

Mercato PSG : Une offre envoyée pour Kvicha Kvaratskhelia