PSG : Ferran Torres essuie de vives critiques depuis l’Espagne

Titulaire avec l’Espagne face à l’Angleterre samedi à Wembley, Ferran Torres a manqué plusieurs occasions franches malgré la victoire de la Roja (2-3). L’attaquant du PSG, particulièrement efficace depuis son arrivée dans la capitale, a cette fois cristallisé les critiques après une prestation offensive beaucoup plus brouillonne.

Pourquoi Ferran Torres a-t-il autant manqué devant le but ?

Ferran Torres a connu une soirée contrastée à Wembley avec la sélection espagnole. Après six rencontres et sept buts avec le PSG depuis son arrivée, l’attaquant espagnol était attendu au tournant avec la Roja, mais il a surtout laissé passer plusieurs opportunités qui auraient pu permettre à son équipe de prendre rapidement le large.

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Dès la 8e minute, Torres pense pourtant ouvrir son compteur dans cette rencontre, avant que son but ne soit refusé pour une position de hors-jeu. Quelques minutes plus tard, il oublie Nico Williams alors que son partenaire semblait idéalement placé, puis bute sur Jordan Pickford.

À la 27e minute, une nouvelle occasion se présente : seul face au gardien anglais, il croise trop son tir du pied droit. Une soirée où les filets ont décidément semblé beaucoup trop étroits.

Son sélectionneur peut-il vraiment lui en vouloir ?

Remplacé à la 55e minute par Mikel Oyarzabal, Ferran Torres n’a pas échappé aux interrogations après la rencontre. Son rendement devant le but contraste fortement avec celui affiché sous le maillot parisien, où il avait rapidement trouvé ses marques et transformé chacune de ses sept frappes cadrées en but avec le Paris Saint-Germain. Luis de la Fuente n’a toutefois pas souhaité accabler son attaquant.

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Après la victoire espagnole à Wembley, le sélectionneur a au contraire insisté sur son apport et s’est déclaré « ravi de la performance » de son joueur. Il a ensuite rappelé une réalité du métier de buteur : « Ferran est un buteur, cela ne fait aucun doute, mais ceux qui se créent beaucoup d’occasions en ratent aussi beaucoup. Sinon, nous aurions des buts à n’en plus finir. » Une manière élégante de rappeler qu’un attaquant qui ne tente rien ne rate, certes, rien non plus.

Que révèle cette soirée sur son début avec le Paris SG ?

Cette rencontre permet surtout de mesurer le contraste entre les deux visages récemment affichés par Ferran Torres. Avec Paris, l’Espagnol avait démarré son aventure sur des bases spectaculaires, avec sept réalisations en six matchs.

Son efficacité avait ainsi fait oublier les critiques qui avaient régulièrement accompagné son passage précédent en club, notamment lorsque son manque de réalisme était pointé du doigt. De la Fuente est même allé chercher une référence historique pour défendre son joueur.

Le sélectionneur espagnol a cité Hugo Sánchez, légende mexicaine du Real Madrid et cinq fois meilleur buteur de Liga. « Hugo Sánchez a été sacré Pichichi une année en marquant tous ses buts dès la première touche de balle. L’important, c’est que le ballon finisse dans les filets », a expliqué le sélectionneur.

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Pour Ferran Torres, le rendez-vous manqué contre l’Angleterre ne remet donc pas à lui seul en cause son excellent départ parisien, mais il rappelle que même un buteur en pleine confiance peut connaître une soirée sans réussite.