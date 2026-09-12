Accueil - OM - OM : Le mea culpa cash de Weah après une 3e défaite de suite

‎Pour Timothy Weah, c’est un nouvel échec qui passe mal. ‎L’OM a concédé une troisième défaite consécutive en championnat en perdant 1-0 face au Stade Rennais. Le défenseur américain a assumé sa part de responsabilité au micro de Ligue 1+, sans chercher à se cacher derrière les circonstances.

Stade Rennais-OM : Timothy Weah ne fuit pas ses responsabilités après l’échec

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‎‎La défaite marseillaise à Rennes a laissé des traces. Battu 1-0 dans les dernières minutes, l’OM a encore quitté la pelouse les mains vides, alors que la situation commençait déjà à devenir préoccupante après deux revers précédents. Dans ce contexte tendu, Timothy Weah a choisi une voie rarement confortable pour un joueur : celle de l’autocritique.

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‎‎Au micro de Ligue 1+, le défenseur américain a livré un discours particulièrement direct. « Je pense qu’on a eu des difficultés. Je prends la défaite à mon compte. Je suis le leader et je n’ai pas été à 100%. Je manque de confiance. J’assume totalement cette défaite », a-t-il confié. Une sortie forte, surtout venant d’un joueur qui porte cette saison des responsabilités importantes dans le groupe.

‎‎Le but rennais reste au centre de ses regrets

‎‎Timothy Weah ne s’est pas contenté d’évoquer une prestation collective insuffisante. Il a également ciblé une action précise, estimant qu’il aurait dû mieux intervenir sur l’ouverture du score. « Je dois faire mieux sur le premier but. Les supporters sont avec nous, je dois faire mieux », a reconnu l’Américain. Son mea culpa donne une autre dimension à cette soirée déjà douloureuse pour Marseille.

‎‎Cette franchise contraste avec les discours souvent très policés entendus après les défaites. Weah reconnaît ses limites du moment, notamment un manque de confiance, mais refuse de s’arrêter à ce constat. Il a déjà les yeux tournés vers la suite, avec une échéance européenne qui arrive rapidement : « Il faut continuer de travailler avant Besiktas. On reste une famille. »

‎‎Un OM déjà sous pression après trois revers

‎‎Le revers concédé à Rennes n’est pas un simple accident isolé. Il intervient après deux autres défaites en championnat et place l’OM dans une dynamique particulièrement inconfortable dès les premières journées. Weah avait déjà été utilisé comme arrière droit, avec une forte présence dans le onze marseillais. Ce qui témoigne davantage de sa prise de responsabilité.

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‎‎Le contexte explique aussi pourquoi son intervention prend autant de poids. L’Américain doit occuper une place importante dans un effectif profondément remanié, avec plusieurs départs et de nouvelles responsabilités à assumer. Face à Rennes, il a disputé la rencontre avant de céder sa place en fin de match ; la défaite, elle, a été scellée par Adrien Thomasson.

‎‎Pourquoi ce mea culpa peut compter pour la suite

‎‎Il faut distinguer deux choses : reconnaître une erreur et porter seul la responsabilité d’une défaite. Timothy Weah semble avoir choisi la première option, même si ses mots sont particulièrement lourds. Son discours ne dédouane pas le collectif, puisqu’il commence justement par reconnaître les difficultés rencontrées par l’équipe.

‎‎Cette attitude peut aussi devenir un levier dans un vestiaire qui doit rapidement retrouver de la confiance. « On reste une famille », insiste-t-il. La formule peut sembler classique, mais elle prend un relief particulier après trois défaites consécutives. À Marseille, la prochaine rencontre aura donc une valeur bien supérieure à celle d’un simple match supplémentaire : elle devra permettre de casser cette spirale.

‎‎Une autocritique qui vaut davantage qu’une excuse

‎Le plus intéressant dans la réaction de Timothy Weah n’est pas tant qu’il reconnaisse une erreur que sa volonté de ne pas s’y attarder. Il admet manquer de confiance, assume son statut de leader et fixe immédiatement un objectif : travailler pour rebondir. Le calendrier, lui, ne fera aucun cadeau à l’OM.

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‎La défaite rennaise est désormais derrière le groupe, mais ses conséquences psychologiques restent bien présentes. Weah a pris la parole. Il lui appartient maintenant, comme à ses partenaires, de transformer ce discours en actes sur le terrain.