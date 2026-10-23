PSG Mercato : Laurent Nicollin fait un sacré coup à Al-Khelaïfi

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Malgré leur proximité reconnue dans les instances de décisions du football français, Laurent Nicollin, président de Montpellier HSC, n’entend pas tout céder à son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Un jeune talent montpelliérain annoncé à Paris vient ainsi de faire un véritable pied au club parisien.

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Son nom est coché sur les tablettes de la plupart des recruteurs européens. Alors que son avenir avait beaucoup fait parler cet été, avec l’intérêt évoqué du Paris Saint-Germain, la pépite Laciné Megnan-Pavé a scellé son avenir avec le Montpellier HSC. Le club montpelliérain a annoncé ce jeudi la prolongation de contrat de son attaquant de 16 ans.

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Le natif de Montpellier était déjà devenu le plus jeune joueur à parapher son premier contrat professionnel, en février dernier, à 15 ans seulement. Enchaînant les records de précocité avec le Montpellier HSC, Laciné Megnan-Pavé a prolongé jeudi soir avec son club d’un an supplémentaire, soit jusqu’en juin 2029.

L’été dernier, plusieurs médias français ont révélé que le club de la capitale avait déjà un accord contractuel avec le joueur et avait proposé plusieurs offres à Montpellier, dont une de 10 millions d’euros. Insuffisant pour convaincre Laurent Nicollin, qui a préféré garder son grand espoir, dans l’idée évidemment de le vendre beaucoup plus cher à l’avenir.

Laciné Megnan-Pavé heureux de prolonger à Montpellier

Alors que Montpellier a vite mis fin aux spéculations concernant un éventuel transfert cet été, Laciné Megnan-Pavé avait débuté la saison comme dans un rêve, en marquant pour ses débuts en Ligue 2 contre Dijon (1-1), histoire de devenir à la fois le plus jeune joueur et le plus jeune buteur de l’histoire de la Paillade. Moins en vue depuis un mois, le jeune attaquant a retrouvé le chemin des filets en marquant lundi lors de la victoire à Rodez (0-3). Sur le site officiel du MHSC, le natif de Montpellier a réagi à sa prolongation.

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« Cette prolongation montre une nouvelle fois l’intérêt que le club me porte et ça me fait plaisir ! Quand les dirigeants m’en ont parlé, je n’ai pas hésité et j’ai tout de suite dit oui. Voir toute cette confiance qui est placée en moi ici, cela a pesé dans mon choix de prolonger au MHSC… Et quand on connait mon jeune âge, c’est encore plus valorisant. Du coup, prolonger n’était pas seulement une option pour moi, c’était une évidence (sourire).

✍️ 2⃣0⃣2⃣9⃣

Laciné Megnan prolonge 🧡



🗣️ « 𝐕𝐨𝐢𝐫 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞́𝐞 𝐞𝐧 𝐦𝐨𝐢 𝐢𝐜𝐢, 𝐜𝐞𝐥𝐚 𝐚 𝐩𝐞𝐬𝐞́ 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐦𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐨𝐢𝐱 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐚𝐮 𝐌𝐇𝐒𝐂… »



📝 https://t.co/eVRyiMWw7i pic.twitter.com/KZ2X1dSHDi — MHSC (@MontpellierHSC) October 22, 2026

Quand je suis rentré pour la première fois au Stade de La Mosson, contre Dijon, c’était mon rêve, ajoute l’enfant du club. Voir les supporters applaudir à la fin du match et nous appeler, c’était quelque chose de fort. Nous avons un super groupe, avec une très forte cohésion, un groupe jeune et, quand on dérape, on se fait recadrer par les plus grands ce qui est normal. J’espère que nous irons le plus loin possible », a confié Laciné Megnan-Pavé sur le site officiel du MHSC.

Si un départ de Laciné Megnan cet hiver semble assez peu probable, nul doute que son nom reviendra dans l’actualité lors du prochain mercato d’été. Cette saison, il a déjà participé à 7 des 9 journées de Ligue 2 pour 5 titularisations et 2 buts inscrits.

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