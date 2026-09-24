Accueil - PSG mercato - Mercato : Le PSG a de la concurrence pour Lacine Megnan-Pave

Annoncé tout proche du PSG lors du dernier mercato estival, Lacine Megnan-Pave continue de faire tourner la tête à plusieurs grands clubs européens. Selon Transferfeed, l’Atlético Madrid et le Benfica Lisbonne ont rejoint la course pour la signature du phénomène offensif de Montpellier HSC.

Mercato PSG : Lacine Megnan-Pave prêt à quitter Montpellier cet hiver ?

Après avoir résisté aux sollicitations estivales, dont celle du Paris Saint-Germain, Laurent Nicollin, le président de Montpellier HSC, pourrait recevoir d’autres propositions pour Lacine Megnan-Pave lors du prochain mercato de l’hiver. Selon les informations de Transferfeed, l’attaquant de 16 ans est toujours dans les plans de Luis Campos.

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Cet été, le journal L’Équipe révélait qu’un accord avait été trouvé avec l’entourage du joueur et le conseiller sportif du PSG autour d’un contrat de cinq ans. Le Paris SG avait également transmis une offre de 10 millions d’euros à Montpellier, insuffisante pour convaincre le club héraultais, qui réclamait 15 millions d’euros selon Foot Mercato, de laisser partir l’un des plus grands espoirs de son centre de formation.

Le club entraîné par Luis Enrique espérait finaliser ce dossier cet été pour devancer la concurrence, mais le MHSC a finalement réussi à conserver Lacine Megnan-Pave de poursuivre sa progression en Ligue 2. Resté dans l’Hérault, l’international U16 français réalise un début de saison intéressant avec un but et une passe décisive en six rencontres, dont quatre titularisations.

Malgré son jeune âge, le natif de Montpellier s’est installé comme une véritable option à la pointe de l’attaque montpelliéraine. Outre le Paris Saint-Germain, Arsenal et Manchester United surveilleraient également l’évolution de Pave. Mais il n’y a pas que la Premier League qui soit à ses trousses.

L’Atlético Madrid et le Benfica sur la route du Paris SG pour Pave ?

En effet, d’après les dernières informations d’Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain continue de suivre avec attention Lacine Megnan-Pave, mais devrait désormais composer avec l’intérêt appuyé de l’Atlético Madrid et du Benfica Lisbonne. Depuis le début de saison, le protégé de Zoumana Camara affiche des statistiques encourageantes et ses performances contribuent forcément à attirer davantage l’attention autour de son profil.

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Le club portugais est réputé pour son travail autour des jeunes talents. Une arrivée au Portugal pourrait représenter une nouvelle étape dans sa progression. L’Atlético Madrid suivrait également attentivement la situation de son jeune attaquant. Le club madrilène pourrait chercher à conserver son joyau encore plusieurs saisons.

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Si Luis Campos prépare une nouvelle offensive pour cet hiver, Arsenal et le Benfica Lisbonne seraient aussi prêts à tenter leur chance pour le jeune homme durant le mercato de janvier. Mais il faudra aussi compter avec la volonté de Laurent Nicollin, président de Montpellier, de protéger son jeune talent.

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L’Atlético et le Benfica sont deux clubs réputés, qui disputent tous régulièrement des compétitions européennes et pourraient offrir plus de temps de jeu que Paris à Laciné Megnan-Pavé. Néanmoins, dans ce dossier, le PSG a un avantage avec l’accord trouvé entre les deux parties cet été. Il faudra savoir s’il est toujours d’actualité, mais aussi connaître la position de Montpellier lors des prochaines périodes de mercato concernant son jeune protégé, dont le contrat expire en juin 2028.

Le prochain mercato pourrait ainsi relancer les discussions autour de cette pépite. Son avenir pourrait rapidement devenir l’un des dossiers à suivre chez les jeunes talents français. Cette situation offre une certaine sécurité à Montpellier concernant son avenir. Le club pourrait toutefois recevoir plusieurs sollicitations dans les prochains mois.