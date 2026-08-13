Mercato : Nicollin répond crûment au PSG pour Laciné Megnan

Alors que le PSG fait un énorme pressing pour recruter Laciné Megnan lors de ce mercato estival, le président de Montpellier HSC, Laurent Nicollin, a fait une importante mise au point sur la situation de son attaquant de 16 ans.

Mercato : Le PSG lâche 10M€ pour Laciné Megnan

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Outre les joueurs confirmés, le PSG pense également à préparer le futur. Après bouclé les arrivées de Maghnes Akliouche, Lucas Digne et bientôt Ferran Torres et Mika Godts, le Paris Saint-Germain serait très intéressé par le profil de Laciné Megnan-Pavé.

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À seulement 16 ans, l’attaquant de Montpellier HSC est l’un des meilleurs talents de sa génération. Le natif de Montpellier a toujours été surclassé et est le capitaine de l’équipe de France U16, avec qui il a déjà inscrit cinq buts en dix apparitions. Selon diverses sources, le PSG aurait proposé 10 millions d’euros pour l’attirer, mais le club montpelliérain aurait rapidement refusé l’offre.

Cela ne devrait pas, pour autant, décourager le PSG, qui serait déterminé à s’offrir les services de Laciné Megnan-Pavé cet été. Cette fois, Nasser Al-Khelaïfi ne pourra pas compter sur sa proximité avec Laurent Nicollin pour avoir gain de cause dans ce dossier.

Laurent Nicollin : « Il n’est actuellement pas à vendre »

Le PSG va devoir se montrer très convaincant pour Laciné Megnan-Pavé. Selon les informations de Foot Mercato, une opération autour de 15 millions d’euros a été évoquée, mais le président de Montpellier, qui ne souhaite pas fixer de prix, assure qu’il faudra bien une offre mirobolante ou irrefusable pour laisser filer son joyau français.

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« Je ne suis ni devin ni prophète. Mais ce joueur n’est actuellement pas à vendre. À part une offre mirobolante ou irrefusable, il sera chez moi. C’est certainement le 2010 le plus talentueux de sa génération. Pour une fois, ça nous tombe dessus. Tant mieux, alléluia, grâce à Dieu et merci ! Il est encore jeune, il doit apprendre, travailler et progresser.

Il est très bien entouré par sa famille et ses parents, et nous essayons aussi de l’encadrer le mieux possible. Il y a un emballement depuis deux jours parce que c’est le Paris Saint-Germain, mais beaucoup d’autres clubs étrangers le suivent depuis un ou deux ans. C’est un juste retour de notre formation. On en est très heureux.

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Maintenant, plus longtemps il restera chez nous, mieux c’est », a confié Laurent Nicollin sur les antennes de RMC Sport. Le Paris SG sait donc ce qui lui reste à faire dans ce dossier.